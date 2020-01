Zamiast 4 godzin 12 na przeszczep

Ruszyła ogólnopolska akcja 12 Godzin Dla Życia. Cel: zebranie 2 mln zł na zakup sprzętu medycznego, który pozwoli na wydłużenie czasu od pobrania serca do jego wszczepienia. Teraz są na to 4 godziny, a z urządzeniem The OSC Heart lekarze mają do dyspozycji aż 12. Jej inicjatorem jest kardiochirurg, transplantolog i prezes Fundacji dla Transplantacji, dr Zygmunt Kaliciński. Temat, ze względu na Sląskie Centrum Chorób Serca, będzie pewnie bliski nie jednemu zabrzaninowi.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, The OSC Heart zapewnia podczas transportu warunki bliskie tym, które są w ludzkim organizmie, a fakt, że serce wtedy bije pozwala na istotne wydłużenie jego przydatności. W Polsce tego sprzętu potrzebuje rocznie kilkunastu pacjentów wymagających skomplikowanej i wielogodzinnej operacji.

Zbiórka prowadzona jest internetowo: www.siepomaga.pl/12godzindlazycia.