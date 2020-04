Zamaskowane lwy, to może i Pstrowski?

Lwy pilnujące wejścia do miejskiego Ratusza, przy ulicy Religi są w maseczkach. Założyła je Fundacja Nadzieja Dzieci, prowadząca w Zabrzu Zakład Aktywności Zawodowej dla niepełnoprawnych. To właśnie tam powstały. Na tym jednak nie koniec. Jest też pomysł na maseczkę dla Wincentego Pstrowskiego.

- Chcieliśmy, by maseczki znalazły się w reprezentacyjnym punkcie miasta. Wybraliśmy lwy. Nasz gest ma przypominać, że od 16 kwietnia jest obowiązek ich zakładania w przestrzeni publicznej. A skoro królowie dżungli je noszą, to każdy obywatel też może. Przy okazji przypomnieliśmy mieszkańcom o swoim istnieniu. W naszym zakładzie zatrudniamy 150 osób, 120 z nich jest niepełnosprawnych. Szybko dostosowaliśmy się do obecnej sytuacji i szyjemy maseczki z bardzo dobrej bawełny, z kieszonką na filtr, w atrakcyjnej cenie, 4 zł, także w wersji dla dzieci. Są do kupienia w naszej siedzibie, przy ulic Hagera 6 A, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00. Część powstającej tam produkcji, nieodpłatnie, przekazujemy potrzebującym instytucjom – mówi Joanna Okońska – Szyszko, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji Nadzieja Dzieci.

Lwy na ulicy Religi zamaskować było łatwo, ale wyzwaniem, ze względu na rozmiar pomnika jest zabezpieczanie przed wirusem Wincentego Pstrowskiego . Jest już plan, jak to zorganizować. Szczegóły wkrótce.