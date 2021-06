Zalane drogi, i piwnice, połamane drzewa

Ponad 50 interwencji zabrzańskich strażaków to efekt burzy, która wczoraj wieczorem rozpętała się nad Zabrzem. Były połamane drzewa, zalane ulice, piwnice i drogi.

To była pracowita noc dla zabrzańskich strażaków. Pracowali i strażacy zawodowi i członkowie zabrzańskich OSP. Od godz. 20.00 do 2 w nocy wyjeżdżali do zgłoszeń mieszkańców ponad 50 razy. Zwykle były to powalone przez deszcz, grad i wichurę drzewa, ale i zalane piwnice, posesje, drogi. Ucierpiała m.in. kotłownia w SP15, z której strażacy wypompowywali wodę. Na ul. Tarnopolskiej woda wybiła pokrywę kanału ściekowego, do którego wpadło kilka aut, uszkadzając podwozia.