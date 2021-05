Zaczytaj się z Dziesiątką, czyli nie taka Lalka straszna

Zaczytaj się z Dziesiątką to projekt, realizowany w Zespole Szkół nr 10 w Mikulczycach. Ma zachęcić uczniów do czytania lektur. Różne znane osoby czytają fragmenty „Lalki”, które potem sklejane są w jedną całość i umieszczane na stronie szkoły.

- Projekt zapoczątkowałam z uczniem Krystianem Kowalskim, potem dołączyli jeszcze Wiktoria Utnik i Filip Mioducki. Chcieliśmy się sprawdzić, zintegrować i zachęcić do czytania lektury. Zaczęli dołączać inni uczniowie i nauczyciele, potem zaczęliśmy zapraszać środowisko lokalne, przedstawicieli władz, piłkarzy, teraz aktorzy. Wszyscy się angażują a nam to sprawia frajdę, ale jest bardzo dużo pracy, bo każdy nagrywa sam, a my to sklejamy. Poza tym jeszcze jesteśmy lektorami z Krystianem – mówi polonistka Beata Piesik.