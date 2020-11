Zacznij dzień od lektury Nowin

Dzień dobry w czwartek! W kioskach jest już nowy numer Nowin Zabrzańskich, od którego warto zacząć dzień. O czym piszemy?

* Kryzysu w budżecie Zabrza nie widać - To będzie kolejny rekordowy budżet w historii Zabrza. W 2021 roku miasto wyda 1 miliard 170 mln złotych!

* 13 milionów na ciepło dla Rokitnicy i Helenki - Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Energoterm na budowę 3 km sieci ciepłowniczej w Rokitnicy i na Helence

* W tym sęk, by pokonać lęk - Wystartowała XX edycja Szlachetnej Paczki. Każdy może wziąć w niej udział! Szlachetna Paczka to pomoc bezpośrednia, która ma pobudzić potrzebującą rodzinę do działania, zaktywizować ją, docenić jej dotychczasowe zmagania.

* Będzie mural z Korfantym - Na ścianie budynku przy ulicy Bolesława WallekWalewskiego powstanie mural z Wojciechem Korfantym, jednym z ojców polskiej niepodległości

* Potrafią zamknąć uszko w sercu - Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca opracowali nową metodę zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka serca. Dzięki niej mogą pomóc chorym uniknąć zespołów otępiennych i depresji.

* Słoneczne farmy powstaną w Zabrzu? - Przed laty Zabrze było miastem kopalń, teraz ma szansę na zakłady wytwarzające zieloną energię. Biskupice miały już mieć farmę fotowoltaiczną, ale ostatecznie nie powstała. Miała zająć miejski teren. Ta, która w przyszłości mogłaby produkować energię ze słońca, łapałaby promienie na ziemi należącej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Najbliżej realizacji jest jednak inna ekologiczne elektrownia, będąca inwestycją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

* Nasza wiara jest dziadowska - Za protesty na ulicach, po zaostrzeniu prawa aborcyjnego, trzeba winić nie tylko polityków. Dr Ryszard Paluch uważa, że w piersi powinni uderzyć się katolicy. Gdyby nie marna jakość ich wiary, dziś byłoby lepiej. Katecheta i zabrzanin wskazuje też innego winowajcę obecnej sytuacji – styl życia, skupiony wyłącznie na przyjemności.

* Publikujemy też plakat kolejnego zawodnika Górnika. Tym razem jest to Aleksander Paluszek!