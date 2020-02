Zabrze chwali się OPiLU

Zabrze jest wśród 30 nominowanych: miast, powiatów i województw w ogólnopolskim konkursie Zdrowy Samorząd. O uznanie jury, w tym przypadku Rady Konsultacyjnej oraz internautów walczy chwaląc się działalnością Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

- Jesteśmy wzorcową placówką służby zdrowia. Pomagamy kompleksowo, a nasza oferta, dostępna dla osób uzależnionych, gwarantuje ciągłość terapii. W ramach umowy z NFZ można u nas skorzystać z psychoterapii grupowej i indywidualnej. Ta druga, adresowana jest nie tylko do uzależnionych, ale do wszystkich, którzy mają problemy psychiczne. Zajmujemy się również profilaktyką, by ustrzec mieszkańców przed poddaniem się nałogom. Niestety, wciąż wiele osób z trudem przyznaje się przed sobą i innymi do problemów ze zdrowiem psychicznym. Tym cenniejszy jest fakt, że Zabrze startując w konkursie, postanowiło uhonorować naszą działalność – mówi Małgorzata Kowalcze, dyrektor OPiLU.

Do konkursu zgłosiło się 135 jednostek samorządu terytorialnego. Zwycięzcę, obdarowanego statuetką Zdrowy Samorząd, wybierze Rada Konsultacyjna. Tegoroczna edycja konkursu jest trzecią. Towarzyszy Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych.

Finałowa trzydziestka walczy także o głosy internautów. Projekt z największą ilością pozytywnych ocen otrzyma nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl oraz PortaluSamaorzadowego.pl. Głosować można do 24 lutego, na dwa sposoby – chwaląc lub krytykując prezentowane propozycje. Zabrze na swoim koncie ma na razie 116 lajków. (https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2020,74/)