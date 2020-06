Zabrzańskie wodociągi z Godłem „Teraz Polska”

Dostarczanie wody o najwyższej jakości, uzyskanie najlepszych wyników oczyszczania ścieków oraz edukacja ekologiczna – to właśnie zdecydowało, że kapituła konkursu „Teraz Polska” przyznała zabrzańskim wodociągom prawo posługiwania się znanym już niemal wszystkim Polakom godłem. Piotr Niemiec, prezes ZPWiK oraz Damian Pieter, dyrektor ds. technicznych ZPWiK odebrali to wyróżnienie podczas gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

– To dla nas ważny dzień, bowiem od teraz to godło w Zabrzu będzie każdemu przypominało o tym, że woda w ich domach jest zdrowa, a ścieki odprowadzane są w bezpieczny sposób, zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Dla mnie to wyróżnienie jest istotne ze względu na mój zespół. Mam przyjemność prowadzić ludzi zawsze szukających rozwiązań, którzy nie zatrzymują się, gdy pojawi się problem dlatego nasza firma będzie się rozwijać w sposób naturalny. Ten konkurs to dla pracowników pozytywne podsumowanie ich pracy, wysiłku i wiedzy – mówi Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.

Godło „Teraz Polska” jest najstarszą inicjatywą, wyróżniającą i promującą przedstawicieli krajowego biznesu. Wyłania, podsumowuje i nagłaśnia to, co najlepsze w polskiej gospodarce. W ten sposób Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wyróżnia grupy najlepszych polskich produktów, usług i przedsięwzięć innowacyjnych, mogących być wzorem dla innych. – Od początku istnienia konkursu Kapituła wyłoniła 745 laureatów, którzy dzięki jakości oraz innowacyjności swoich produktów i usług otrzymali prawo posługiwania się Godłem „Teraz Polska”. Zabrzańskie wodociągi są trzecim w Polsce przedsiębiorstwem wodociągowym, które w 30-letniej historii tego konkursu otrzymało prawo do używania biało-czerwonego godła. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni – mówi Damian Pieter, dyrektor ds. technicznych ZPWiK. Tegoroczny finał konkursu został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP. – To 30., jubileuszowa edycja konkursu „Teraz Polska”. W tym roku obchodzimy również 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych, które pozwoliły na wykreowanie dobrych gospodarzy i lokalnych liderów. Teraz możemy cieszyć się efektami ciężkiej pracy samorządowców, którzy przez ostatnie 3 dekady pracowali na rzecz miasta Zabrze. Godło „Teraz Polska” jest również potwierdzeniem dobrej współpracy naszej firmy z samorządem – podkreśla prezes ZPWiK.

Dobra woda z Zabrza

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak gigantyczna praca została wykonana, by dziś w każdym zabrzańskim domu z kranu leciała tak dobra woda. Gdy w XIX w. na Górnym Śląsku rozwijał się przemysł, ludzie byli zmuszeni pić wodę wątpliwej jakości, którą czerpali ze studni i zbiorników powierzchniowych. Ich warunki sanitarne się pogarszały, co było jednym z powodów szalejących epidemii. Wtedy właśnie w Zabrzu uruchomiono jeden z pierwszych wodociągów na Górnym Śląsku. Był rok 1883. Rozwijano go przez kolejne dziesięciolecia. Dziś zabrzańska sieć wodociągowa to prawie 500 kilometrów, które są szczegółowo monitorowane 24 godziny na dobę. – Najważniejsze dla zabrzańskiego wodociągu było ostatnie kilkanaście lat, bo w tym okresie pozyskaliśmy i zainwestowaliśmy w nowoczesną technologię oczyszczania i dostarczania wody setki milionów złotych, dzięki którym zapewniamy dziś mieszkańcom Zabrza zdrową wodę najwyższej jakości pod stałym ciśnieniem docierającej na najwyższe piętra budynków – mówi Janusz Wawrzyniuk, kierownik Wydziału Produkcji Wody ZPWiK. – Płynąca w naszej sieci woda pochodzi z ujęć głębinowych i powierzchniowych. Zanim trafi do domów, jest uzdatniana. Niezależnie od źródła, spełnia najwyższe normy wody przeznaczonej do spożycia, jest zawsze świeża i zdrowa. Jeżeli macie w domach wewnętrzne instalacje w dobrym stanie, to naszą wodę możecie pić bez przegotowania – zapewnia Jolanta Herman, technolog wody w ZPWiK. – Dla nas, pracowników firmy, ta nagroda to wielkie zobowiązanie, by nadal się rozwijać. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, realizacja kolejnych inwestycji, przewidywanie wydarzeń i szacowanie ewentualnego ryzyka spowodowały, że jesteśmy w stanie zapewnić mieszkańcom wysoką jakość naszych usług – podkreśla kierownik Wydziału Produkcji Wody. – Menadżerowie mówią, że kryzys to sprawdzian tego, co masz w firmie i tego, co zrobiłeś dla swoich ludzi. Gdy w połowie marca stanęliśmy jako firma w obliczu pandemii, to okazało się, że bez problemu byliśmy w stanie razem stawić czoła kryzysowi. Nie tylko szybko przestawiliśmy się na nowe zasady pracy i obsługi mieszkańców, ale także podjęliśmy wspólnie z samorządem Zabrza działania pomocowe dla naszych odbiorców w formie własnej „tarczy antykryzysowej” – dodaje Piotr Niemiec.

Dobre oczyszczanie ścieków

Kapituła konkursu „Teraz Polska” podkreśliła, że zabrzańskie wodociągi uzyskują najlepsze wyniki oczyszczania ścieków. Jest to możliwe również dzięki dwóm wielkim modernizacjom oczyszczalni. – Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy przebudowę oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu, która została gruntownie zmodernizowana i dostosowana do wymogów unijnych, bez konieczności wyłączenia obiektu z eksploatacji. Również w ramach unijnego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”, z gigantycznym, bo sięgającym prawie 800 mln zł. budżetem, sfinansowano kilka lat wcześniej m.in. modernizację oczyszczalni Śródmieście. Każda infrastruktura techniczna, w tym również ta związana z oczyszczaniem ścieków, wymaga stałych nakładów finansowych i wielkiej uwagi osób obsługujących takie obiekty. W naszej firmie mamy do tego kompetentnych specjalistów, którzy znają się na swojej pracy – zapewnia Ilona Kowalczyk, kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków ZPWiK.

Nagrodzona edukacja – Prowadzimy bardzo intensywną komunikację edukacyjną. Nasze kampanie, takie jak „W Zabrzu minerałki wpadają do szklanki” dostrzegane są na forum ogólnokrajowym. Cieszymy się, że docenia to również kapituła „Teraz Polska”. To nas mobilizuje do dalszych działań. W naszych kanałach komunikacji odpowiadamy na pytania odbiorców i uważam, że ludzie wciąż za mało wiedzą na temat naszej pracy, a co za tym idzie, o jakości produktów, które im dostarczamy. Z tego właśnie powodu w ubiegłoroczne wakacje nagraliśmy sondę z mieszkańcami Zabrza, zaraz po tym jak „wkręciliśmy” ich w eksperyment komunikacyjny. Zobaczcie efekty. Ten i inne nasze filmy można oglądać na kanale YouTube ZPWIK Zabrze. Była to jedna z naszych wielu kampanii edukacyjnych, i uważam, że konieczne są następne, by mieszkańcy Zabrza wiedzieli o nas wszystko i mogli być spokojni oraz mieli poczucie bezpieczeństwa – mówi Małgorzata Tatarek, kierownik Działu Rozwoju i Komunikacji ZPWiK..

Nie spoczywamy na laurach

– Ostatnio, bo w 2019 r. rozpoczęliśmy dużą inwestycję, wdrażającą system zdalnego odczytu wodomierzy w całym mieście. Opomiarowane są już dwie dzielnice. Reszta zostanie objęta odczytem zdalnym do końca 2022 r. Nadal więc będziemy ciężko pracować i zarządzać miejską infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. To wyróżnienie potwierdza wysokie standardy naszej pracy i jednocześnie daje mieszkańcom pewność, że wraz z naszym właścicielem jesteśmy dobrymi partnerami w tworzeniu miejskiej rzeczywistości. Życzyłbym sobie, by ten biało-czerwony znak graficzny „Teraz Polska” był dla mieszkańców Zabrza symbolem naszego profesjonalizmu oraz rzetelności – kończy Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.

