Zabrzańska młodzież szczęśliwie wróciła z Hiszpanii

Grupa zabrzańskiej młodzieży, która przebywała w Kordobie na praktykach zawodowych, dziś (17 marca) po wielogodzinnej podróży z przygodami szczęśliwie wróciła do Zabrza.20 uczniów i 2 nauczycieli wyjechało 29 lutego na praktyki zawodowe w Kordobie, które organizowane były w ramach programu „POWER – rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii”. Z powodu dynamicznej sytuacji związanej z pandemią SARS-CoV-2, koordynatorzy projektu zdecydowali o skróceniu pobytu młodzieży. Kilkakrotnie próbowali kupić bilety lotnicze do kraju, co jednak nie udawało się ze względu na brak miejsc w samolotach. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, uczniów zdecydowano się niezwłocznie sprowadzić do kraju. W pierwszej kolejności ZKOL zwrócił się do służb Wojewody Śląskiego, który przekazał bezpośredni kontakt do zespołu kryzysowego powołanego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. MSZ wskazało możliwe ścieżki powrotu lotniczego przez Belgię, Holandię lub Niemcy. Większość tras okazała się jednak niemożliwa. 12 marca podjęto decyzje, by młodzież wróciła do Polski autobusem. W ramach współpracy z MSZ i grupą łączników straży granicznej przekazano wszystkim służbom krajów tranzytowych trasę i dane autobusu. Pozyskana została również informacja o planach wprowadzenia na terenie Hiszpanii stanu wyjątkowego. W efekcie, uczniów przewieziono na odcinku 1000 km autokarem hiszpańskiego partnera projektu, aż do granicy hiszpańsko-francuskiej. Tam młodzież przebywała w hotelu, czekając na przyjazd autobusu z Polski. W niedziele (15 marca) o 2:50 grupa przekroczyła granice hiszpańsko-francuską, a następnie autokarem z Polski ruszyła w kierunku granicy z Niemcami. W międzyczasie służby MSZ przekazały informację o planowanym zamknięciu granicy francusko-niemieckiej w dniu 16 marca, o godzinie 8:00. Autobus z uczniami znajdował się w okolicach Lyonu. Z uwagi na intensywny ruch drogowy nie istniała możliwość dotarcia na granicę przed jej zamknięciem. ZKOL skontaktował się z MSZ w celu umożliwienia przejazdu młodzieży przez granicę francusko-niemiecką. Ustalono wraz z MSZ właściwe przejście graniczne, którym autokar mógł sprawnie przejechać. Podróż przez Niemcy przebiegła bez zakłóceń. Około godziny 3.00 grupa młodzieży dojeżdżała do granicy z Polską, gdzie okres oczekiwania na wjazd do kraju wynosił wiele godzin. Opracowano sposób na skrócenie czasu przejazdu, który polegał na wysłaniu z Zabrza kolejnego autokaru. Przejście w Zgorzelcu uczniowie pokonali pieszo, a następnie autokarem ruszyli do Zabrza. To działanie skróciło podróż o około 15 godzin. Młodzież dotarła do Zabrza dziś w godzinach popołudniowych. Wszyscy uczniowie oraz dwoje nauczycieli zostali objęci zbiorową kwarantanną. Z zagranicy indywidualnie powracają również inni mieszkańcy Zabrza. W związku z czym w chwili obecnej 93 osoby w mieście poddane są kwarantannie.

Zdjęcie poglądowe – Freepik.com