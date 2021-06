Zabrzanka ofiarą pedofila

Zabrzańscy policjanci, współpracując z podkarpackimi, zatrzymali 52-latka, który jest podejrzany o pedofilię. Jego ofiarą padła 13-latka z Zabrza. Mężczyzna spotykał się z nią od od lutego do marca 2021 r., w zabrzańskim hotelu.

Dziewczyna i mieszkaniec województwa podkarpackiego poznali się za pośrednictwem i internetu. Sprawa wyszła na jaw dzięki pedagogowi ze szkoły, której uczennicą jest 13-la-latka. Dochodzenie rozpoczęli zabrzańscy policjanci.

Po zatrzymaniu, Prokuratura Rejonowa w Zabrzu wystąpiła do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec 52-latka. Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów. Na proces poczeka w celi. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.