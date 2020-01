Zabrzanka w ministerstwie rodziny

- Traktuję to jak wyróżnienie, a zarazem duże wyzwanie – mówi Alina Nowak, zabrzanka która została wiceministrem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Traktuję to jak ogromne wyróżnienie, a zarazem wielkie wyzwanie – mówi Alina Nowak, zabrzanka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu i radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która od ponad tygodnia jest wiceministrem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Tak naprawdę będę zajmowała się tym, czym dotąd, tylko w innej, większej skali. Pozostanę też radną Sejmiku Województwa Śląskiego.

Jak doszło do Pani nominacji na stanowisko podsekretarza stanu?

Nie ma tu żadnych tajemnic. Pojawiła się propozycja, zaakceptowałam ją. Mam doświadczenie w zakresie polityki społecznej, więc powinnam sobie poradzić na tym stanowisku.

Jakimi obszarami będzie się Pani zajmowała w ministerstwie?

Obecny rząd prowadzi wiele szeroko zakrojonych programów społecznych, związanych z rodziną. Ja będą zajmowała się między innymi aktywizacją na rynku pracy, urzędami pracy, ochotniczymi hufcami pracy, pomocą rodzinie, wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Od tygodnia pracuje już Pani w ministerstwie. Jak pierwsze wrażenia?

Ministerstwo Rodziny jest świetnie zorganizowane, realizuje wprawdzie mnóstwo zadań, ale łatwo odnaleźć się w jego strukturach. Jestem bardzo zadowolona z pierwszych dni pracy, ze współpracy z panią minister Marleną Maląg i sekretarzem stanu Stanisławem Szwedem, z którym współpracowałam już, będąc dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

Czy wiadomo już, kto obejmie Pani stanowisku w zabrzańskim PUP?

Ja tego jeszcze nie wiem. Ta decyzja należy do prezydent Zabrza.

Nowa praca wiąże się z koniecznością przeprowadzki do Warszawy?

Na pewno na okres od poniedziałku do piątku tak, ale weekendy zamierzam spędzać w Zabrzu. To miasto jest dla mnie bardzo ważne, stąd pochodzę, przez wiele lat tu pracowałam, z tego okręgu zostałam wybrana radną Sejmiku. W ministerstwie człowiek zajmuje się problemami ze wszystkich regionów Polski, ale nie ukrywam, że zależy mi, by również ten rejon, to miasto dynamicznie się rozwijało. Mam nadzieję, że moja praca w ministerstwie też w jakimś stopniu się do tego przyczyni.

DARIUSZ CHROST