Zabrzanin profesorem sztuki

Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora sztuki zabrzaninowi, doktorowi habilitowanemu Michałowi Minorowi. Oficjalne wręczenie tytułu profesorskiego nastąpi w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Michał Minor urodził się w 1979 w Zabrzu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1. Przez okres szkoły średniej (II LO w Zabrzu) i pomaturalnej (Studium Reklamy w Katowicach) był uczestnikiem kursu rysunku i malarstwa przygotowującym do studiów plastycznych (kurs prowadził przez 6 lat Witold Berus, potem do niego dołączyli Zbigniew Korytko, Katarzyna Janecka, Józef Szuba, Lena Szuba). Pracowitość Michała zaowocowała. Dostał się na wymarzoną Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Uczelnię kończył w 2005 r. Obecnie jest na niej wykładowcą. Prowadzi też zajęcia z grafiki projektowej w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania PSP im. ST. Wyspiańskiego. W 2010 uzyskał tytuł doktora sztuki.