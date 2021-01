Zabrzan o tysiąc mniej po 2020 roku

Znamy już statystyki demograficzne, dotyczące Zabrza w 2020 roku. W ubiegłym roku liczba mieszkańców naszego miasta znowu zmalała, i to o ponad 1000 osób – wynika z danych Urzędu Miasta. Za to urodzin na terenie Zabrza jest znacznie więcej. To zasługa Centrum Matki i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Biskupicach.

W 2020 roku narodziło się 1272 nowych obywateli naszego miasta, a zmarło 2295 zabrzan.

Nieco inaczej wygląda ta statystyka w odniesieniu do zdarzeń na terenie Zabrza, odnotowywanych przez Urząd Stanu Cywilnego. One świadczą m.in. o jakości zabrzańskich szpitali, w których z jednej strony leczy się ciężkie przypadki rozmaitych chorób, z drugiej – są doskonałe warunki do narodzin dzieci. Biorąc to pod uwagę, zmarło w Zabrzu 2136 osób, a urodziło się 1936 dzieci.

W 2020 roku zawarto w Zabrzu 546 małżeństw, cywilnych i konkordatowych. Młode pary brały śluby zarówno w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak i poza lokalem, m.in. w kopalni Guido, na stadionie Górnika Zabrze, w restauracjach. Było też 275 rozwodów.

Najczęściej nadawane imiona to Julia, Emilia, Alicja wśród dziewczynek i Jakub, Jan, Antoni dla chłopców. Najrzadsze imiona to Kiara, Nel, Nadir i Maksym.