Trwa interwencja policji i straży pożarnej przy ul. Kochanowskiego. Mężczyzna wypadł tam z okna kamienicy.

Jak informuje dyżurny zabrzańskiej policji, mężczyzna wyszedł na korytarz na papierosa i pechowo wypadł z okna. Spadł na daszek nad wejściem do kamienicy. Odwieziono go do szpitala.