Wycięto ponad 1500 drzew

Ponad 1500 drzew, dębów, robinii, wierzb, brzóz, topoli i wielu innych gatunków wycięto obok torów kolejowych, biegnących wzdłuż DK 88. Wycinka ma związek z bezpieczeństwem linii kolejowej. Przeciwko niej protestują mieszkańcy pobliskiego osiedla. - W imieniu grupy mieszkańców budynków w Zabrzu ul. Franciszkańska 32-32e, Gdańska 40-40e, Gdańska 44-44e, Gdańska 48-48e, zwracamy się z pilną prośbą o interwencję w UM Zabrze oraz z innymi odpowiedzialnymi instytucjami w sprawie ograniczenia ogromnego natężenia hałasu dochodzącego z drogi krajowej DK88 oraz przyległego do tej drogi torowiska linii Gliwice – Bytom. W ostatnich dniach nastąpiło znaczne zwiększenie natężenia hałasu z tego kierunku, co spowodowane jest totalną wycinką drzew w tym rejonie. Całe osiedle leżące przy ul. Gdańskiej i Franciszkańskiej oraz znajdujące się w tym rejonie ogródki działkowe zostały pozbawione naturalnej bariery dźwiękochłonnej, jaką były wycięte tam drzewa. Dochodzący z DK88 oraz torów kolejowych hałas zrobił się już nie do wytrzymania szczególnie na wyższych piętrach budynków i nie pozwala na spokojny odpoczynek w mieszkaniach. Przeraża nas też wizja zbliżającej się pory letniej, w której z uwagi na wysokie temperatury trzeba będzie przebywać w mieszkaniach przy otwartych oknach! Zaznaczamy również, że w latach ubiegłych interweniowaliśmy już wielokrotnie w UM Zabrze i ZSM w sprawie ogromnego hałasu dobiegającego do naszych domów z tego miejsca, niestety jak dotąd bezskutecznie. Biorąc zatem powyższe pod uwagę jak też obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska i dopuszczalnego poziomu hałasu dla budynków wielorodzinnych na terenach miejskich, prosimy ponownie o spowodowanie konkretnych i skutecznych działań w celu ograniczenia hałasu na naszym osiedlu – napisał do Nowin w imieniu mieszkańców Marek Rebkowski. Wniosek o wycinkę drzew złożyła spółka Polskie Linie Kolejowe. Argumentowała, że dzrewa rosną bliżej linii kolejowej, niż zapisano w rozporządzeniu ministra infrastruktury, co zdaniem przedstawicieli PLK stwarzało zagrożenie dla pasażerów. Zgodę na wycinkę wydał prezydent Jaworzna. - Z uzasadnienia wynika, że drzewa były za blisko linii kolejowej. Zabrzański urząd nie miał na tę decyzję wpływu. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że hałas w tych blokach jest za duży, z powodu ruchu pociągów lub aut, trzeba będzie coś z tym zrobić. Niedługo rozpoczniemy opracowywanie zabrzańskiej mapy hałasu. Będą robione pomiary i jeśli one wykażą przekroczenia dopuszczalnych wartości, właściciel będzie musiał coś w tej sprawie zrobić. Wcześniej na podobny problem zwracali uwagę mieszkańcy bloków przy ul. Hermisza – mówił „Nowinom” Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.