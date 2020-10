Wybierz projekty – oddaj głos!

Od dzisiaj, 15 października, przez dwa tygodnie, do 30 października, można głosować na projekty złożone w ramach VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do podziału czeka ponad 5 mln zł, przy czym do każdej tzw. małej dzielnicy trafi po 155 tys. złotych na inwestycje, a do dużych dzielnic po 310 tys. złotych. Przed nami głosowanie. Ten etap rozpoczyna się już 15 października i potrwa dwa tygodnie – do 30 października.

Pozytywną ocenę przeszło ostatecznie 59 wniosków. W przypadku siedmiu zastosowano procedurę, jaką była możliwość zgłoszenia odwołania. Sześć ocen negatywnych podtrzymano, a jeden z projektów dopuszczono pod głosowanie. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na pięć projektów ogólnomiejskich, w tym m.in. na boisko do koszykówki i siatkówki wraz z siłownią zewnętrzną, Zielony park na Zaborzu czy też Strefę Aktywności Lokalnej przy ul. Krakowskiej oraz 54 projekty dzielnicowe.

Najwięcej projektów, bo po siedem, skierowano do głosowania w dzielnicy Centrum Południe i Centrum Północ. W pierwszej z tych dzielnic zabrzanie będą mogli zagłosować m.in. na: oświetlenie, nowe alejki i małą architekturę na skwerze “Kwadrat”; skatepar czy też projekt pn. “Bezpieczne i Zielone Centrum — relaks i sport w parku, wybieg dla psów, bezpieczne przejścia dla pieszych, nowe miejsca postojowe i inne fajne rzeczy”. Siedem wniosków zostanie poddanych głosowaniu także w dzielnicy Centrum Północ. Mają tu szansę powstać m.in.: miejsca parkingowe przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, wybiegi dla psów, bezpieczne przejścia dla pieszych, park street workout, stacje do ładowania telefonu na przystankach oraz stacje naprawy rowerów. Celem głosowania, które rozpocznie się w naszym mieście 15 października, będzie wybór projektów, które następnie zostaną zrealizowane w ramach VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie przeprowadzone zostanie w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego z każdego miejsca poprzez standardowe przeglądarki stron www.

W głosowaniu może wziąć udział każdy zabrzanin bez względu na wiek (w tym dzieci i młodzież), a nawet zabrzanie pracujący czy mieszkający za granicą. Nie ma już bowiem wymogu posiadania meldunku w Zabrzu, wystarczy sam fakt utożsamiania się z naszym miastem.

W celu wzięcia udziału w głosowaniu trzeba będzie podać swoje dane oraz złożyć oświadczenie o zgodzie na procedowanie zgodnie z regulaminem. Każdy mieszkaniec będzie zobowiązany podać nr telefonu komórkowego albo adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany specjalny kod identyfikacyjny. Dopiero jego wpisanie w formularzu otworzy nam drogę bezpośrednio do oddania głosu. Każdy może oddać jeden głos na wybrany projekt dzielnicowy (nie musi być on związany z dzielnicą, w której mieszkamy) i jeden projekt ogólnomiejski. Więcej informacji na temat VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo na stronie www.miastozabrze.pl

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza: W tym roku w naszym mieście odbywa się siódma edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Doświadczenia i efekty sześciu poprzednich edycji pokazują wyraźnie, że mieszkańcy chętnie biorą udział w tego typu inicjatywach i nie brakuje im ciekawych pomysłów, dzięki którym nasza Mała Ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć. Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem obywatelskim i możliwościami, jakie on daje. Z każdym miesiącem przybywa zrealizowanych projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania. Każdy zabrzanin może mieć swój udział w pozytywnych przemianach, jakie przechodzi nasze miasto. Dziś możemy nie tylko korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale samemu je kreować, dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które są tymi najpilniejszymi. Zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu. Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować na co mają być wydatkowane pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego.

