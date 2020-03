Wszysko o mieście! Najnowsze Nowiny już w kioskach!

Wciąż trudno uciec od tematów, związanych z koronawirusem. Ale postaraliśmy się, by w dzisiejszych Nowinach znalazły się też inne problemy i wiadomości, o których warto poczytać. Co dziś u nas znajdziecie:

- 3 osoby zarażone, 150 w izolacji – W Zabrzu są już trzy osoby zarażone koronawirusem. W kwarantannie domowej przebywa 131 osób. 22 osoby są odizolowane w bursie szkolnej – to grupa uczniów i nauczycieli, którzy wrócili z Hiszpanii.

- Ręczni wywalczyli brąz – NMC Górnik Zabrze zajął trzecie miejsce w zakończonych przedwcześnie rozgrywkach piłki ręcznej PGNiG SuperLigi. Zdecydowano, że zespoły zachowają miejsca w tabeli rozgrywek według punktacji uzyskanej w meczach rozegranych do 12 marca.

- Wpadli z wagą i narkotykami - Nawet 10 lat więzienia grozi 19-latce z Zandki, którą zatrzymano z dużą ilością narkotyków i wagą elektroniczną. Towarzyszący jej mężczyzna również miał narkotyki, a do tego prowadził auto pod wpływem środka odurzającego, mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

-Kto może, szyje maseczki- To jest pospolite ruszenie! W obliczu pandemii koronawirusa, ruszyła akcja produkcji maseczek ochronnych. W wielu przypadkach przyświeca jej hasło „Przeszyjmy to razem!”, trafnie oddające społeczny nastrój: zjednoczenie w trudnych chwilach. Do maszyn, by wspomóc walkę z wirusem zasiadła w naszym mieście niejedna krawcowa – zawodowa i amatorka. W akcję włączyły się lokalne organizacje.

- Ventil pomoże pacjentom z koronawirusem – Zabrzański Instytut Techniki i Aparatury Medycznej będzie produkował unikatowe respiratory, umożliwiające podłączenie 2 chorych jednocześnie. Ma to pomóc w obecnej sytuacji, związanej z epidemią koronowirusa, gdy może zabraknąć respiratorów dla pacjentów.

- Dwa serca i płuca – Śląskie Centrum Chorób Serca nie zwalnia tempa mimo koronawirusa. Od 12 marca, gdy rozpoczęła się narodowa kwarantanna lekarze z Zabrza wykonali trzy przeszczepy: dwa serc, jedno płuc. Bez tych operacji, pacjenci prawdopodobnie by nie przeżyli. Ale w kolejce czekają już następni.

- Jest nowy rektor ŚUM - Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański obejmuje funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2020-2024. Tak zdecydowało Uczelniane Kolegium Elektorów podczas wyborów, które odbyły się 19 marca. Do głosowania uprawnionych było 586 elektorów. 484 elektorów oddało głosy, w tym 308 zagłosowało na profesora Tomasza Szczepańskiego, a 176 na profesora Andrzeja Więcka. 21 osób nie oddało głosów.

- W 4 oczy z Krzysztofem Ruminem, o jego sztuce i klubie Pastel, od którego nie może uciec W grafikach i obrazach tworzę własne światy – W Zabrzu panuje opinia, że bez kursów w klubie Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie ma szans, by zdać na uczelnię artystyczną. Klub prowadzi wszechstronne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od ponad 30 lat kieruje nim Krzysztof Rumin. Duża wystawa jego prac gości obecnie na dwóch piętrach w Galerii Cafe Silesia. Krzysztof opowiada „Nowinom”, jak rozpoczął przygodę ze sztuką, zastanawia się czy każdy może być artystą, mówi też o tym, jak przez lata ta profesja się zmieniała. I skąd w robotniczym przed laty mieście był taki wysyp artystycznych talentów.

Mamy też wywiad z Janem Komasą, reżyserem filmu „Boże Ciało”, dzięki Fundacji Legalna Kultura.

A dla kibiców – być może ostatni raz Igor Angulo w koszulce Górnika i świetny tekst o Jerzym Gogoniu.