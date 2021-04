Wśród bloków oaza zieleni [GALERIA]

Teren przy bloku na ul. Opolskiej 19, 20, 21 był przez lata zaniedbany Do czasu, aż zajął się nim Krzysztof Puzik.

- Wcześniej był to blok Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (teraz większość mieszkań jest wykupiona), z przodu skwerek, z tyłu ugór. Co jakiś czas przycinano żywopłot i tyle. Ja miałem działkę przy ul. Jodlowej, ale zabrano ją pod Drogową Trasę Średnicową. Żona zachęciła mnie do zajęcia się terenem przy bloku, a ZSM na to zezwoliło – opowiada K. Puzik. - Około 10 lat temu było to typowe, zaniedbane zabrzańskie podwórko. Dziś mamy grubo ponad 100 gatunków roślin. I co ważne przez cały sezon coś kwitnie. Zaczyna się w lutym, gdy zaczyna kwitnąć ciemiernik, a kończy się w listopadzie gdy kwitną jeszcze chryzantemy. Aktualnie

kwitnie 12 gatunków. Ktoś z sąsiadów powiedział, że mamy u siebie mini

ogród botaniczny. Ogród ma charakter ekologiczny, co oznacza że wykorzystuje się prawie

wszystko, przy minimalnych kosztach własnych. Deski z wyrzucanych mebli i konary obcinane przy przy pielęgnacji drzew, a nawet wyrzucone narty stanowią ogrodzenie rabat. Kamienie piaskowca pozyskane z wykopów przy ocieplaniu budynku stanowią podłoże skalniaka.. Deszczówka z wiaty śmietnika gromadzi się w dwóch wannach i stanowi żelazną rezerwę w okresach suszy. Przekwitłe w domu kwiaty, sąsiedzi wystawiają przed drzwi podwórka i są one nasadzane. Dzięki temu mamy piękną kolekcję hiacyntów, narcyzów, tulipanów czy hortensji i róż. Ale również piękna kolekcja iglaków o genezie bożonarodzeniowej. Marniutka gleba, jaka tu była, jest co roku wzbogacana

dzięki kompostowaniu liści i odpadów z pielęgnacji ogrodu. Mało atrakcyjny mur graniczny posesji został przybrany niepotrzebnymi już wyrobami z wikliny, dużym lustrem, a nawet malowanymi oknami (to inicjatywa jednej z sąsiadek). Choć lada moment na murze zaczną rozwijać się liście winobluszczu i dzikiego chmielu. Część roślin została pozyskana z Lasku Makoszowskiego z czasów gdy został rozorany budową DTŚ. Stąd są pięknie

owocujące jeżyny, maliny i poziomki. Ale również konwalie, fiołki i bluszcz, który dziś szczelnie pokrywa, kiedyś wątpliwą ozdobę, podwórzowe wyjście bunkra.(tak kiedyś budowano). Z krzewów ozdobnych, jakie parę lat temu dała nam ZSM, regularnie robię odkłady i dzięki temu w zasadzie jesteśmy „samowystarczalni” z rozsadą krzewów (np. buk w żywopłotach). Nieocenione było również sadzonkowe wsparcie niektórych sąsiadów i znajomych posiadających działki. Przez to mamy piękne liliowce, irysy i pacioreczniki. W pewne rośliny trzeba jednak zainwestować. Kilka lat temu kupiłem (z inicjatywy mojej żony) dwa rododendrony. Dziś stanowią autentyczną ozdobę ogrodu, szczególnie w maju i czerwcu, gdy kwitną. To być może zachęciło dwie sąsiadki do podobnego kroku. I dwa tygodnie temu wysadzałem kolejne dwa piękne okazy rododendronów. Nasz ogród doceniły ptaki. Ich kilkanaście gatunków jest stałymi bywalcami. Z rzadkich u nas gatunków pojawiają się dzięcioł zielony czy dzięciołek, a regularnie co drugi, trzeci rok gniazduje para grzywaczy. A zimą, szczególnie śnieżną, ogród stanowi dla ptaków stołówkę, w postaci owoców krzewów ligustra, rokitnika, dzikiej róży i śnieguliczki.

Ważne jest, że to zajęcie sprawia mi frajdę, choć kosztuje masę pracy. Ale ta praca jakże pięknie się odwzajemnia. To co również stanowi sporą satysfakcję to to, że w centrum miasta, wśród betonu i asfaltu udało się stworzyć piękną, zieloną enklawę. I nie jest to tylko moje zdanie.

Przykład godny naśladowania!