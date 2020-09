Do sprzątania Kłodnicy, na jej odcinku w Makoszowach, zaprasza mieszkańców Straż Ochrony Przygody. Porządki zaplanowano na sobotę, 19 września. Jak przekonują organizatorzy akcji, to działanie dla wspólnego dobra, by środowisko naturalne, w najbliższej okolicy, miało się lepiej.