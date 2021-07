O wrażliwości zabrzan z Zaborza

To przypadek warty opisania, bo na przekór utartym opiniom o społecznej znieczulicy. W Zaborzu, lokatorzy dużego bloku długo, sumiennie i w gotowości do dalszego działania pomagali sąsiadce, chorującej na schizofrenię. Dziś kobieta jest pod opieką lekarzy i Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu. Pracowników tego drugiego ujęła postawa zabrzan z Zaborza. Apelują do innych, by nie zwlekali z informowaniem ich o osobach wymagających wsparcia i pomocy.

- Jesteśmy pod wrażeniem postawy mieszkańców Zaborza, tym bardziej, że mamy do czynienia z lokatorami bloku, miejsca, w którym łatwo o anonimowość i w którym łatwiej nie widzieć problemów innych – mówi Bogusława Bębnik, psycholożka z Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu.

Bohaterami opowieści z Zaborza, z optymistycznym przesłaniem, jest chora i samotna zabrzanka oraz wspierający ją sąsiedzi. Kobieta, mimo kłopotów ze zdrowiem pracowała i długo dobrze sobie sama radziła. Jej stan się pogorszył, gdy przeszła na emeryturę. Zamknięcie w czterech ścianach wzmogło chorobę. Lokatorzy bloku, którzy dostrzegli problemy, pomagali sąsiadce na co dzień. Nie przestali nawet, gdy gotując, zaprószyła ogień i sprowadziła na nich niebezpieczeństwo.

-Do szpitala, gdzie teraz przebywa zabrał ją sąsiad. Gdy zajęliśmy się kobietą, lokatorzy z nami współpracowali. Teraz czekają na jej powrót, gotowi do dalszej pomocy. I to jest wspaniałe. Liczymy, że inni zabrzanie też nie będą obojętni na los tych, którzy potrzebują fachowego, psychologicznego wsparcia i będą nas informować – dodaje Bogusława Bębnik.