Wózek za sms. Pomagamy Idze!

By zapłacić za nowy wózek Igi Wawrzynkiewicz, brakuje niewiele ponad 2,5 tys. zł! Dziękujemy Wam, Drodzy Czytelnicy! Gdy 12 listopada pisaliśmy, że rodzicom 12 – latki potrzebne jest finansowe wsparcie, na koncie dziewczynki była połowa kwoty, koniecznej do jego kupna – około 9 tys. zł. Od kilku dni, Idze można pomóc wysyłając sms o treści 0093674, na numer 72365. Koszt to 2,46 zł brutto (w tym VAT).

- Iga wyrosła z obecnego wózka. Ten, który zamierzamy kupić jest odpowiedni do jej wzrostu i pozwoli na utrzymanie ciała w prawidłowej pozycji. Córka jest wiotka, ma słabe napięcie mięśniowe, a to powoduje następne, negatywne konsekwencje dla zdrowia. Między innymi skoliozę. Ta Igi szacowana jest na 27 stopni. Kupiliśmy już gorset, zapobiegający większemu skrzywieniu kręgosłupa, ale to wciąż za mało. Nie możemy skorzystać z wózka refundowanego przez NFZ, bo w przypadku Igi zupełnie się nie sprawdzi. Idealny dla niej musi mieć peloty, podtrzymujące tułów i specjalną kamizelkę. Cena to prawie 18 tys. zł. Na portalu siepomaga.pl prowadzimy zbiórkę – mówi Patrycja Wawrzynkiewicz, mama dziewczynki.

Dziewczynka urodziła się zdrowa. Dostała 10 punktów w skali Apgar, najlepszą ocenę, jaką może otrzymać noworodek. Jej poważne problemy zdrowotne zaczęły się w 5. miesiącu życia, po przyjęciu dawki skojarzonej szczepionki. Od tamtej pory wiele czasu spędziła w szpitalach. Wciąż czeka na diagnozę. Co spowodowało encefalopatię, nadal nie wiadomo. – Szukamy odpowiedzi, bo jesteśmy przekonani, że jest kluczowa dla przyszłości naszego dziecka. Iga, dzięki rehabilitacji, zajęciom rewalidacyjnym robi postępy, ale zdarzają się okresy, gdy z trudem wypracowane sukcesy nagle się rozpływają. Zaczyna się pocić na niebiesko. Być może ma uszkodzone gruczoły potowe. Dlaczego? Zdaniem tych, którzy z córką od dawna pracują jest coś, co wciąż negatywnie wpływa na jej organizm. Trafna diagnoza powiedziałby, co to jest i pozwoliłaby na spacyfikowanie tego czegoś. Niestety, lekarze chyba machnęli już na nas ręką. Nadal jednak liczmy, że spotkamy dr House’a, kogoś, kto będzie miał wiedzę i komu będzie zależało, by rozwiązać zagadkę choroby Igi – dodaje Patrycja Wawrzynkiewicz.