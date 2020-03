Wodociągi ograniczają kontakty z klientami

Ze względu na zaistniałą sytuację, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, podjęliśmy decyzję o ograniczeniu od dnia 13 marca br. bezpośrednich kontaktów z klientami do niezbędnego minimum – informuje Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. będzie pracować tak jak do tej pory, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ale nie będzie możliwości załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibach firmy. Wstrzymane zostają również odbiory oraz usługi dodatkowe. Prosimy o załatwianie wszystkich spraw telefonicznie lub drogą mailową. Dane kontaktowe do naszej firmy są dostępne na stronie internetowej wodociagi.zabrze.pl w zakładce KONTAKT. Większość spraw można załatwić za pośrednictwem internetowego Biura Obsługi Klienta (i-BOK) dostępnego na stronie internetowej wodociagi.zabrze.pl w zakładce STREFA KLIENTA.

W przypadku awarii lub innych sytuacji wymagających naszej interwencji, prosimy o kontakt telefoniczny pod bezpłatnym numerem telefonu 994, który jest czynny całą dobę.

Zamknięte dla klientów będą między innymi: -Biuro Obsługi Klienta, -Kancelaria, -Dział Infrastruktury Technicznej -Kasa (wpłaty przyjmowane będą tylko i wyłącznie w formie przelewów bankowych).

Wszystkie ważne dokumenty prosimy zostawiać na portierni w siedzibie ZPWiK przy ulicy Wolności 215 w Zabrzu. Środki te podjęte zostały do odwołania. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków. Przepraszamy za wszystkie niedogodności.

Jednocześnie informujemy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie można się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.