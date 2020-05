Wiosenne Nowiny już w kioskach

Kolejne wiosenne Nowiny Zabrzańskie już w kioskach. Mnóstwo ciekawych informacji o naszym mieście. Przeczytacie w nich m.in.:

* Szkolne dylematy – Co będzie się działo w zabrzańskich szkołach podstawowych po 25 maja? Na to pytanie trudno odpowiedzieć i nauczycielom i rodzicom.

* Zabrzanin najlepszy w Chinach – Dr Andrzej Ruszer z Zabrza został najlepszym nauczycielem w Chinach. Rekomendowali go studenci.

* To my, przedsiębiorcy utrzymujemy to państwo - Grażyna i Jarosław Kramerscy z Makoszów od 17 lat prowadzą wspólnie firmę Speed Travel, zajmującą się przewozami osób. To ich firma na przykład przywiozła z Hiszpanii grupę zabrzańskich uczniów zaraz potem, jak wybuchła epidemia koronawirusa. Równocześnie jest to branża bardzo dotknięta przez kryzys. Nowinom opowiadają, jak radzą sobie w tych trudnych czasach i na ile skuteczna jest rządowa pomoc dla przedsiębiorców.

* Ogród botaniczny wreszcie otwarty - Prawdopodobnie od najbliższej soboty, 23 maja, zostanie otwarty Miejski Ogród Botaniczny, przy ul. Roosevelta.

* Rekordowa cena za działkę w strefie - Kolejny rekord w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, między Mikulczycami a Rokitnicą. Dwie działki znalazły nabywców w ubiegłym tygodniu. Jedna, o powierzchni ponad 8 ha, została sprzedana za rekordową kwotę 27 500 000 zł netto!

- Publikujemy również plakat Michała Koja