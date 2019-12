Wielkie zmiany w Szpitalu Klinicznym nr 1 [ZDJĘCIA]

W Szpitalu Klinicznym nr 1 zakończył się właśnie kompleksowy remont aż czterech oddziałów pediatrycznych. Mali pacjenci będą teraz leczeni w wygodnych i nowoczesnych warunkach.

Do odremontowanych pomieszczeń wprowadzają się 4 oddziały szpitala: Oddział Patologii Noworodka, Oddział Nefrologii Dziecięcej wraz z Pododdziałem Dializoterapii, Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci oraz Oddział Endokrynologii Dzieci. Wszystkie te oddziały do tej pory funkcjonowały w budynku nr 1 szpitala, wybudowanym w 1858 roku. - To najstarsza część naszego szpitala. Warunki pobytu małych pacjentów na oddziałach tam zlokalizowanych pozostawiały wiele do życzenia. Brak łazienek przy salach chorych, zły stan techniczny pomieszczeń, mała funkcjonalność – wszystko to źle wpływało na warunki leczenia i kondycję naszych małych pacjentów. Przeniesienie oddziałów do nowych pomieszczeń było niezbędne - mówi dr Dariusz Budziński, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. Oddziały pediatryczne zostały więc ulokowane na trzech piętrach budynku A1 szpitala, oddanego do użytku w 1985 roku. Wcześniej mieściły się tu poradnie, laboratorium i administracja oddziałów. Wnętrza oddziałów zostały kompleksowo odremontowane: wymieniono podłogi, odnowiono ściany, zamontowano nowe drzwi, wymieniono wszystkie instalacje. Każda sala chorych ma teraz własną łazienkę. Powstały też w pełni wyposażone szatnie i kuchnie dla rodziców oraz nowe dyżurki dla lekarzy i pielęgniarek. Odremontowany został także łącznik pomiędzy budynkami A i A1, gdzie po remoncie swoje miejsce znalazły m. in pokój psychologa oraz szkoła szpitalna.

Nowe oddziały są nie tylko funkcjonalne, ale ładne i kolorowe. Każdy został urządzony w innym stylu. Wnętrza Oddział Patologii Noworodka utrzymane są w niebieskiej tonacji, Oddział Nefrologii swoimi kolorami nawiązuje do lasu, natomiast zlokalizowane na trzecim piętrze Oddziały Gastroenterologii i Endokrynologii upiększone zostały obrazkami.

W ramach inwestycji szpital wymienił na remontowanych oddziałach łóżka i meble dla pacjentów oraz częściowo sprzęt i aparaturę medyczną. To m. in. zestawy do laparoskopii i endoskopii, przyłóżkowe RTG, respiratory, inkubatory, kardiomonitory i pulsoksymetry. - Nowa aparatura to bardzo dobre wieści i dla chorych, i dla lekarzy. Mamy znakomity personel medyczny, który dzięki tym zakupom będzie mógł skutecznej leczyć małych pacjentów. Nowy sprzęt pozwoli np. na wykonywanie u dzieci większej liczby małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych - podkreśla dyrektor Dariusz Budziński.

Radości z przenosin do nowych pomieszczeń nie kryje dr Aurelia Morawiec-Knysak, kierująca 15-łóżkowym Oddziałem Nefrologii Dziecięcej w SPSK nr 1. - Jesteśmy przeszczęśliwi. Mamy przestronny i piękny oddział. Spełnia się marzenie całego zespołu, by leczyć dzieci w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Nasi pacjenci, niejednokrotnie bardzo ciężko chorzy, pozostający w leczeniu immunosupresyjnym, które to może wywoływać zaburzenia odporności, będą mieli znakomite warunki terapii - podkreśla dr Aurelia Morawiec-Knysak.

Oddział w Zabrzu to największy ośrodek nefrologii dziecięcej na Śląsku. Co roku leczy się tu blisko 1000 pacjentów, część z nich w ciężkich i bardzo ciężkich stanach zdrowia. W oddziale leczone są m. in. przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek, stany ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, złożone wady nerek i układu moczowego, kamica, rzadkie choroby nerek o podłożu genetycznym czy zakażenia układu moczowego. Zabrzańska placówka jako jedyna w Polsce prowadzi też unikalny program leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego u dzieci.

Wraz z Oddziałem Nefrologii Dziecięcej do nowych pomieszczeń przeniesie się też Pododdział Dializoterapii, do tej pory zlokalizowany na 6 piętrze budynku. To jedyny w regionie ośrodek prowadzący pełnoprofilowy program leczenia dializami (hemodializy i dializa otrzewnowa) dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek od okresu noworodkowego. - Pacjenci dializowani to bardzo chore dzieci, niektóre w szpitalu spędzają większość swojego życia. To bardzo ważne, by miały komfortowe warunki dializowania, ale też by mogli im w wygodnych warunkach towarzyszyć opiekunowie, których wsparcie podczas pobytu przy dziecku w szpitalu jest nieocenione - mówi kierująca Pododdziałem Dializoterapii prof. Maria Szczepańska

Projekt „Podniesienie standardu leczenia na oddziałach dedykowanych dzieciom w SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach poprzez ich przebudowę i wyposażenie” realizowany jest od 28 grudnia 2017 r. Całkowita wartość projektu to 29 673 144,51 zł, z czego aż 29 530 956,51 zł (99,5 proc.) to kwota dofinansowania z funduszy unijnych i dotacji celowej przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Gruntowny remont 4 oddziałów to tylko część zmian w pediatrycznej części zabrzańskiego szpitala. W drugim etapie projektu zostaną zmodernizowane blok operacyjny, centralna sterylizatornia oraz Oddział Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii. Te prace rozpoczęły się już w grudniu.

- Po zakończeniu całego projektu nasi mali pacjenci będą się leczyć w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Można powiedzieć, że jako szpital przeskoczymy z wieku XIX od razu w XXI - podsumowuje dyrektor Dariusz Budziński. To nie jedyna inwestycja przeprowadzona w zabrzańskiej placówce w ostatnich latach. W 2018 r. oddano tam do użytku nowe poradnie dla dzieci oraz wyremontowano stację dializ dla dorosłych pacjentów. W kwietniu 2019 roku w szpitalu zakończył się gruntowny remont Oddziału Urologicznego, który kosztował ponad 8 mln zł.

W