Wielka Orkiestra muzycznie i sportowo

To będą dwa dni pełne muzyki i dobrej zabawy! 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się przed Centrum Handlowym Platan, w dniach 11 i 12 stycznia. Będą też imprezy w innych miejscach Zabrza.

W oba dni impreza zaplanowana jest w godz. 12.00 – 22.00. W sobotę na scenie wystąpią Tequila Sunrise, Fonogon, Minimum Masy i Transgresja. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Tabu, które wystąpi około 20.30.

W niedzielę zaplanowano występy formacji Sam Som, Susie Why?, (Do) Czech Bymów Sztuka, chóru Resonans con tutti oraz ekipy Fundacji Dobrzy Ludzie Dzieciom. Na koniec, około godz. 21.00, wystąpi Abradab. Około godz. 20.00 będzie Światełko do nieba, w wykonaniu teatru ognia Nam Tara, a o 20.30 tort w kształcie serca.

Będą także food trucki, animacje, pokazy, nauka pierwszej pomocy, zabytki motoryzacji, pojazdy militarne, słowem – mnóstwo atrakcji.

W pomoc orkiestrze włącza się też klub fitness Reshape. Już 11 stycznia odbędzie się tam akcja charytatywna wspierająca WOŚP. Każdy może ją wesprzeć! Za każdy kilometr pokonany w tym dniu na bieżni mechanicznej klub przekaże złotówkę na rzecz potrzebujących. Dodatkowo kilka zespołów ogłosiło chęć uczestnictwa w drużynowych, 24-godzinnych sztafetach biegowych. Ekipa ReShape, Socios Silesia, Gliwice Biegają, oraz W pogoni za duchem rozpoczną zmagania o godzinie 17:00 11.01, a zakończą dobę później 12.01 o godzinie także 17:00. Szczególnego przedsięwzięcia się podejmuje 12 dziewczyn z ekipy W pogoni za duchem, które zawalczą o podium najlepszych wyników na świecie w sztafecie 24-godzinnej. Ponadto 11 stycznia 2020 na terenie Parku leśnego im. Powstańców Śląskich w Zabrzu odbędzie się 4 edycja biegu pod hasłem „Bieg dla WOŚP”. Star biegu o godzinie 13.30. Bieg odbędzie się na dystansie 3 oraz 6 km.