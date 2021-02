Więcej dziecka, mniej ekranu

Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej uzależniła wiele dzieci od komputerów, telefonów i telewizorów. Tymczasem zdaniem specjalistów może mieć to zły wpływ na ich rozwój. Jak sobie z tym poradzić? Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna rozpoczyna kampanię „Mniej ekranu, więcej dziecka”.

-Celem kampanii jest ochrona dzieci przed zatraceniem i uzależnieniem się od cyfrowego świata. Nie chodzi o całkowite zabronienie korzystania z nowoczesnych urządzeń, bo tego powstrzymać się nie da. Chcemy jednak nauczyć dzieci i ich rodziców bezpiecznego korzystania z ekranu, adekwatnego do etapu rozwoju dziecka. Najważniejszy z naszego punktu widzenia jest okres od 0 do 2 lat. Generalna zasada w tym czasie powinna brzmieć – zero ekranów. Układ neurologiczny malucha nie jest gotowy na intensywne bodźce, a korzystanie w tym wieku z urządzeń ekranowych może spowodować opóźniony rozwój mowy, mniejszy zasób słów, zaburzenia snu, nadmierną pobudliwość, trudności w koncentracji a co najważniejsze , neurologicznie uszkodzić mózg. Ale to też krok w stronę otyłości – dzieci, skupiając się na oglądaniu podczas jedzenia nie kontrolują ilości spożywanego pokarmu – mówi Urszula Koszutska, dyrektor PPP. – Człowiek jest istotą społeczną, rozwija się dzięki bezpośrednim kontaktom z innymi ludźmi. Uczy się rozpoznawać ich stany emocjonalne, rozwija empatię. Jeśli nie wytworzymy podstawy do rozwoju emocjonalnego w wieku 0 – 6 lat, to człowiek może mieć problemy z odczytywaniem uczuć innych, przez całe życie. Dlatego tak ważne jest, by dbać i rozwijać bezpośrednie kontakty dziecka z innymi osobami.

Poradnia opracowała materiały dla różnych grup wiekowych, które mają pomóc rodzicom w pracy z dziećmi i nauczyć je zdrowego korzystania z technologii cyfrowej. Dzieci w wieku 3 – 6 lat mogą spędzać przed nimi maksymalnie godzinę dziennie, dzieci od 7 do 12 lat – do 2 godzin, a starsze – do 3 godzin dziennie. – Staramy się przekazywać tę wiedzę i docierać do jak najszerszej grupy rodziców. Co z zrobią z tą wiedzą – to w dużej mierze zależy od nich. My planujemy m.in. zajęcia warsztatowe , w kameralnych grupach 5-osobowych, na które można się rejestrować za pośrednictwem strony poradni. Zapraszamy do współpracy miejskie instytucje, możemy przyjechać i zorganizować warsztaty na ich terenie, jeżeli będzie taka potrzeba. Chciałam też podkreślić, żę logo akcji zaprojektował Rafał Kapica, nauczyciel z Liceum Sztuk Plastycznych, za co serdecznie mu dziękujemy – dodaje U. Koszutska.

„Nowiny Zabrzańskie” patronują tej inicjatywie.