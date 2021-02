Więcej ciepła z Fortum już w sobotę

Wreszcie dobre wieści z elektrociepłowni Fortum, która ogrzewa kilkadziesiąt tysięcy mieszkań w Zabrzu. Spółka napisała w komunikacie: Wczoraj w późnych godzinach wieczornych przedstawiciele producenta kotła, z udziałem inspektora Urzędu Dozoru Technicznego i naszym, zakończyli inspekcję miejsca nieszczelności i ustalili technologię naprawy – do wymiany jest kilkanaście odcinków rur o łącznej długości 20 m.

Prace zostały rozpoczęte niezwłocznie i były prowadzone całą noc. Według producenta potrwają do piątku do ok. godz. 12:00. Następnie spoiny zostaną prześwietlone (rtg). Po pozytywnym wyniku tych czynności będzie możliwa rozbiórka rusztowania. W sobotę planujemy rozpocząć rozpalanie kotła i zwiększanie dostaw ciepła.

Kontynuujemy także przekazywanie grzejników elektrycznych przedszkolom i szkołom wskazanym przez władze Zabrza i Bytomia. Dotychczas dostarczyliśmy 185 grzejników.