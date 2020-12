Za nami weekend cudów Szlachetnej Paczki

Za nami Weekend Cudów XX edycji Szlachetnej Paczki dobiegła końca. W tym roku rejon zabrzański połączył się z gliwickim, dzięki czemu

finał został wspólnie zorganizowany na Arenie Gliwice. Wolontariusze już od piątku przygotowywali magazyn do otwarcia w sobotę z samego rana. Weekend Cudów to czas, kiedy spotyka się wolontariusz z darczyńcą, odbiera przywiezione paczki oraz dowiaduje się jaki był przebieg przygotowań. To wyjątkowy czas dzielenia się swoimi wrażeniami. Dzięki Darczyńcom aż 75 rodzin zostało obdarowane w ten wyjątkowy weekend pomocą materialną, ale

nie tylko. Jak piszą organizatorzy, za paczkami stoi radość, dobroć, docenienie drugiego człowieka i zauważenie go.