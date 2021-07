Ośmioletni Eryk, który na wakacje przyjechał do Zabrza, przesłał do naszej redakcji list. Opisuje w nim, co już zwiedził w naszym mieście. Publikujemy list w oryginale.

Podpis pod foto: List Eryka o jego wakacjach w Zabrzu

Dziadek Eryka do listu dołączył zdjęcia z ich wspólnego zwiedzania Zabrza. Eryk wybrał 11 miejsc, które mu się u nas spodobały. Prezentujemy niektóre z nich.