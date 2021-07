Jak uhonorować Leona?

Stowarzyszenie Socios wystosowało pismo do władz Górnika Zabrze o uhonorowanie Stanisława „Leona” Sętkowskiego, chyba największego i najbardziej rozpoznawalnego kibica klubu. „Popularny „Leon” był przez nas wielce szanowany za wszystkie lata spędzone przy klubie i za pomoc, jaką niósł w każdej chwili i w każdej potrzebie. Od kilkudziesięciu godzin trafiają do nas sugestie, iż nikt inny tak jak on, nie zasługuje na szczególne uhonorowanie, a takim byłoby wzniesienie pomnika podobnego do tego, który znajduje się na stadionie w Walencji (pomnik siedzącego na trybunach niewidomego kibica, który pomimo swej choroby, przez wiele lat nie opuścił żadnego meczu swojej ukochanej drużyny).

Socios Górnik przyłącza się do tych apelów kibiców, i tak jak to miało miejsce już wiele razy, czy to przy wsparciu Akademii, czy przy renowacji grobów zasłużonych piłkarzy Górnika, czy przy ufundowaniu premii dla zawodników za awans do Ekstraklasy, tak i tym razem oferujemy swoją gotowość do współfinansowania tego pomnika.

Jeśli tylko Państwo, jako władze klubowe w porozumieniu z właścicielami, zdecydujecie się na taki sposób uhonorowania tej wyjątkowej postaci, my jako Stowarzyszenie Socios Górnik natychmiast włączymy się w ten projekt.”