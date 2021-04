Uczniowie założyli firmy

Dwa miniprzedsiębiorstwa działają w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych. To inicjatywa dwóch 5 osobowych grup uczniów klasy 1 Technikum Ekonomicznym, którzy postanowili uruchomić firmy na zasadach zbliżonych do wolnorynkowych.

- Dwie minifirmy prowadzą księgowość, płacą parapodatki, jak i działają marketingowo w celu uzyskania dodatniego wyniku finansowego. Działają w oparciu o program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która corocznie ogłasza konkurs dla inicjatyw młodzieży, pozwalając im się uczyć w praktyce, jak stać się przedsiębiorcą, popełniać błędy i osiągać jednocześnie sukcesy.

Jedna z firm to „Błyskotka”, oferująca szkolne gadżety ,druga to „Europa” – biuro podróży zapraszające na wycieczki z historią, szczególnie do stolic Grupy Wyszehradzkiej. – opowiada Anna Zamysłowska, opiekunka obu grup.