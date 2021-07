Trzy premiery na wielkim ekranie

Komedia kryminalna, film z elementami animacji oraz polski melodramat. To trzy premiery, na które od najbliższego piątku, 16 lipca, zaprasza zabrzańskie Planet Cinema, mieszczące się w Centrum Handlowym Platan.

Pierwszą jest film dla dzieci pt. „Kosmiczny mecz: Nowa Era 2D dubbing”-Mistrz NBA i światowa ikona LeBron James przeżywa fantastyczną przygodę u boku nieśmiertelnego bohatera Looney Tunes Królika Bugsa w aktorskim filmie z elementami animacji. To połączenie dwóch światów pokazujące, do czego zdolni są niektórzy rodzice, żeby znaleźć wspólny język z dziećmi. LeBron i jego młodszy syn Dom zostają uwięzieni w przestrzeni cyfrowej przez zbuntowaną sztuczną inteligencję. Sportowiec musi bezpiecznie wrócić z synem do domu, prowadząc Bugsa, Lolę i całą paczkę notorycznie niezdyscyplinowanych bohaterów Looney Tunes do zwycięstwa na koszykarskim parkiecie z drużyną cyfrowych mistrzów, stworzonych przez sztuczny umysł. Takiej parady gwiazd profesjonalnej koszykówki jeszcze nie widzieliście. Tunes kontra Goons to mecz o najwyższą stawkę, który odmieni relację LeBrona z synem i udowodni, jaką moc ma zwykłe bycie sobą. Gotowe do akcji animki odrzucają konwencję, wykorzystują swoje wyjątkowe talenty, i zaskakują nawet samego „Króla” Jamesa, rozgrywając mecz po swojemu – napisano w filmowych zapowiedziach.

Kto lubi komedie kryminalne, ten powinien wybrać się na „Cwaniaków z Hollywood” – Producent filmowy Max Barber od wielu lat zajmuje się kręceniem, nie tylko filmów. Nawet po największej klapie (czyli zawsze) udaje mu się jakoś wyjść na swoje. Tym razem jednak sytuacja jest podbramkowa, bo Max winien jest forsę mafii i szansa na szczęśliwe zakończenie niepokojąco się oddala. Krótko mówiąc albo znajdzie się kasa, albo to Max się znajdzie… w betonowych butach na dnie oceanu. Z nożem na gardle niektórzy okazują się wyjątkowo kreatywni. Max wpada na genialny, choć odrobinę wątpliwy moralnie pomysł. Do nowej, wybitnie niebezpiecznej roli zatrudnia starzejącego się gwiazdora Duke’a Montanę, który słynie z tego, że nie korzysta z pomocy kaskaderów. Duke zostaje wysoko ubezpieczony, a Max musi tylko dopilnować, żeby na planie wydarzył mu się śmiertelnie nieprzyjemny wypadek. Jest tylko jedno „ale” – Duke z każdego wypadku wychodzi bez szwanku tworząc kreację na miarę Oscara, a jedną złotą figurką mafii się nie spłaci – czytamy w zapowiedziach.

16 lipca zaplanowano też wyjątkową przedpremierę w Planet Cinema Zabrze, polskiego melodramatu pt. „Żużel”, w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. -Mistrz motocyklowy Lowa (w tej roli Tomasz Ziętek) jest obiektem westchnień kobiet i źródłem zazdrości rywali z toru (Mateusz Kościukiewicz). Pogodny, miły dla ludzi, „zwyczajny”, ma frajdę z życia i tego, co robi. Jednak szelmowski uśmiech chłopaka skrywa codzienne zmagania ze strachem, widmem kontuzji i wypadków na żużlowych stadionach. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy na drodze Lowy staje śliczna Roma (Jagoda Porębska). Czy zakochany w prędkości i motorach zawodnik, dla którego sport jest nie tylko szaleńczą, młodzieńczą pasją, ale też ucieczką od szarej rzeczywistości, znajdzie w swoim sercu miejsce na prawdziwą miłość? – napisano w filmowych zapowiedziach.