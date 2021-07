Trzy premiery w Planet Cinema

Kinomani nie mogą narzekać. Co tydzień do kin trafiają premierowe filmy. W zabrzańskim Planet Cinema, już od najbliższego piątku, 30 lipca, w do obejrzenia aż trzy premiery.

Pierwszą z nich jest film przygodowy pt. „Wyprawa do dżungli”. – Charyzmatyczny kapitan łodzi i odważna badaczka dzikiej przyrody wyruszają na wyprawę przez amazońską dżunglę by odnaleźć drzewo życia – czytamy w zapowiedziach.

Dla fanów fantasy jest film „Zielony Rycerz”. -Niespodziewane przybycie tytułowego Zielonego Rycerza na zamek Camelot zakłóca świętowanie Bożego Narodzenia na królewskim dworze. Gigantycznej postury, szmaragdowoskóry nieznajomy rzuca wyzwanie królowi Arturowi i jego rycerzom. Odpowiada na nie Sir Gawain ,młody i porywczy siostrzeniec Artura. Pojedynek z tajemniczym olbrzymem, któremu niestraszne jest nawet pozbawienie go głowy, okaże się dla śmiałka ostatecznym sprawdzianem charakteru, odwagi i prawości.

Familijnym, polskim, premierowym filmem jest pt. „Republika dzieci”, wg scenariusza i w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. – Z obrazów Jacka Malczewskiego ucieka gromada namalowanych przez mistrza postaci. Fauny, chimery, utopce, rusałki i inne fantastyczne istoty spod pędzla znanego malarza, przenoszą się na teren zarzecza we współczesnej Polsce, do krainy zwanej Mszarami. W jej pobliżu ma ruszyć niebawem wielka elektrownia, której uruchomienie spowoduje zalanie tysięcy hektarów ziemi wokół. Z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym do zalania, wyrusza druga grupa bohaterów – to dzieci niepogodzone z decyzjami dorosłych, którzy chcą rozdzielić je na zawsze. Tobiasz, który z obrazu Malczewskiego trafia do współczesności, postanawia przyłączyć się do nich i staje na czele grupy. Śladem chłopca podąża Rafał, jego anioł stróż. Mieszkańcy Mszarów muszą sobie poradzić z nieoczekiwaną wizytą młodych gości. Czy pomogą im stworzyć wymarzoną przez nich Republikę Dzieci? – czytamy w zapowiedziach.