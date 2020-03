Trójka wraca na tory

Tramwaje kursujące na linii nr 3 wrócą na tory w poniedziałek, 16 marca. Te, obsługujące trasę nr 5 zaczną jeździć w Zabrzu miesiąc później, w połowie kwietnia. I to będzie końcówka remontu, który rozpoczął się w kwietniu ubiegłego roku.

- Być może zostaną do wykonania jeszcze drobne prace, poza torowiskiem. Trzymamy się jednak zasady, by tak szybko, jak to możliwe wznowić ruch tramwajowy. Na linii nr 3, od połowy marca będzie gotowa nowa sieć trakcyjna oraz przystanki pasażerskie. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by zabrzanie znów korzystali z naszych usług – mówi Andrzej Zawoda, rzecznik Tramwajów Śląskich S.A., które są inwestorem przedsięwzięcia.

Remont torowisk w centrum Zabrza, prowadzony konsorcjum firm KZN Rail i Spaw – Tor miał się zakończyć w grudniu ubiegłego roku. Wykonawcy opóźnienie tłumaczą wieloma niespodziewanymi przeszkodami. – W centrum, pod nawierzchnią dróg i chodników utkane jest mnóstwem kabli. Układając nowe tory, rozkopaliśmy miejsca, które nie były ruszane od 40 lat. Wtedy obowiązywały inne standardy. Niektórych instalacji nie nanoszono na planach, inne były zaznaczane w przypadkowych miejscach, zupełnie różnych od rzeczywistych. Zdarzały się sytuację, gdy z tego powodu, nie udało ustawić się słupa trakcyjnego. Kłopot mieliśmy również z mostem nad Bytomką, na placu Teatralnym. Według ekspertyz wykonanych przed rozpoczęciem prac był w dobrym stanie. Tymczasem okazało się, że przyczółki wymagały naprawy. Dodatkowe, nieoczekiwane prace przybyły nam w związku z instalacją oświetlenia i trakcji. Zostaliśmy zmuszeni do modyfikacji jej projektu. Ważny słup trakcyjny, w pobliżu placu Wolności stał na prywatnej działce, a jej właściciel zamierza realizować tam swoją inwestycję. By nie brnąć w formalności prawne, postanowiliśmy go przenieść. Stąd konieczność zmiany projektu – tłumaczy Andrzej Zowada.

Podczas trwającego prawie rok remontu wykonano również rozjazd w kierunku Gliwic, na skrzyżowaniu ulicy Wolności z ulicą Powstańców Śląskich. Nowy odcinek usprawni komunikację w razie awarii, a w przyszłości da szansę na wprowadzenie kolejnych linii.

Prace w Zabrzu kosztowały Tramwaje Śląskie 23,5 mln zł. 64 proc. tej kwoty stanowią pieniądze unijne.