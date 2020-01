Tramwaje wrócą wiosną

Tramwaje wrócą do centrum miasta wiosną. Na połowę marca planowane jest zakończenie remontu torowisk i towarzyszącej im infrastruktury. Trzymiesięczne opóźnienie to efekt piętrzących się przed wykonawcami, niespodziewanych kłopotów. Z częścią z nich uporano się.

- Do wykonania został nowy rozjazd, w kierunku Gliwic na skrzyżowaniu ulicy Wolności z ulicą Powstańców Śląskich. Nowy odcinek usprawni komunikację w razie awarii, a w przyszłości da szansę na wprowadzenie nowych linii. Dodatkowe, nieoczekiwane prace przybyły nam w związku z instalacją oświetlenia i trakcji. Zostaliśmy zmuszeni do modyfikacji jej projektu. Ważny słup trakcyjny, w pobliżu placu Wolności stoi na prywatnej działce, a jej właściciel zamierza realizować tam swoją inwestycję. By nie brnąć w formalności prawne, postanowiliśmy go przenieść. Stąd konieczność zmiany projektu – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich. Spółka jest inwestorem przedsięwzięcia.