Teatr Nowy w remoncie

Teatr Nowy jest remontowany, na szczęście bez szkody dla repertuaru. Harmonogram przedstawień nie zmienił się z powodu robót prowadzonych wewnątrz. Po ich zakończeniu lepsze warunki pracy zyskają zabrzańscy aktorzy, a widzowie, po wielu latach znów będą mogli oglądać spektakle z balkonu. Ci, którzy zawędrują na tyły budynku, za kilka miesięcy zobaczą nową część teatru – z efektowną szklaną fasadą. - Remont rozpoczęliśmy w ferie, bo wtedy nie gramy przestawień przed południem i łatwiej zorganizować pracę w nowych warunkach. Wymieniana jest instalacja w piwnicy, gdzie do tej pory znajdowały się garderoby i magazyny. Później zostaną w nich tylko te drugie, bo pomieszczenia dla aktorów będą przeniesione do nowej części – przybudówki na tyłach, połączonej z widownią na balkonie. Dzięki temu rozwiązaniu zyskamy wyjście ewakuacyjne, którego brak, 14 lat temu spowodował zakaz korzystania z miejsc na górze. W przybudówce, co oczywiste w takiej sytuacji, poza garderobami będzie także klatka schodowa – wyjaśnia Jerzy Makselon, dyrektor Teatru Nowego. Ponieważ wieczorne przedstawienia są grane bez zmian, tymczasowo magazyn kostiumów znajduje się na korytarzu pierwszego piętra. – Mamy nadzieję, że roboty w piwnicach zakończą się terminowo, czyli razem z feriami. Po majówce przyjdzie kolej na salę widowiskową. Poza nową instalacją, zyska to, czego dotąd bardzo nam brakowało – klimatyzację, a także zabezpieczenia przeciwpożarowe i system nagłaśniania. Remont Teatru Nowego zakończy się malowaniem pomieszczeń i będzie kosztował około 7 mln zł. Większość tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych. – Niestety, trudno precyzyjnie oszacować finansową skalę przedsięwzięcia, bo do kosztorysu dokładne są kwoty za kolejne, nieprzewidziane prace. Tak było m.in. z budową nowej części. Okazało się, że struktura gruntu jest inna niż zakładano i trzeba było wykonać dodatkowe, kosztowne wzmocnienia fundamentów. Teraz są już ściany nośne, czekamy na wykonanie stropów.