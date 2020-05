Tańsza woda do podlewania ogródków

Co zrobić, by podlewania przydomowych ogródków wodą z sieci było tańsze? By płacić tylko za wodę, bez odprowadzania ścieków? Na pytanie naszego czytelnika odpowiadają Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

„Na cenę taryfy składa się opłata za dostarczoną wodę, opłata za odprowadzone do kanalizacji ścieki, a także stawka opłaty abonamentowej. Oznacza to, że gdy podlewamy ogród nie musimy ponosić tej części kosztów, które dotyczą korzystania z kanalizacji. ZPWiK zmniejszy rachunki o opłatę za ścieki, jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, rejestrujący ilość zużytej wody do podlewania (tzw. bezpowrotnie zużywanej). Żeby zamontować podlicznik wody należy postępować zgodnie z zasadami, które opisaliśmy na naszej stronie internetowej w strefie klienta: wodociagi.zabrze.pl/strona-glowna/strefa-klienta/wodomierzownia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wodomierz dodatkowy (ogrodowy) klient instaluje na własny koszt. Wodomierze dostępne na rynku posiadają cechę legalizacyjną ważną przez 5 lat. Wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją, plombowaniem bądź wymianą wodomierza klient wykonuje na własny koszt. Dodatkowym kosztem może być również wyprowadzenie instalacji do podlewania ogródka na zewnątrz budynku.

Ponieważ wszystkie koszty związane z montażem wodomierza ogrodowego ponosi klient, to on powinien przeprowadzić kalkulację, czy inwestycja w jego przypadku jest opłacalna. Klient musi zakupić wodomierz, którego minimalny koszt to 50 zł, plombowanie licznika to koszt 94,71 zł, do tego dochodzi jeszcze montaż. Wodomierz można zamontować samodzielnie lub wezwać do tego odpowiednią firmę. Co pięć lat należy ponownie zalegalizować wodomierz lub kupić nowy” – napisali przedstawiciele ZPWiK.