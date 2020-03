Szyją maseczki, potrzebują pomocy

Potrzeba wszystkiego, co może się przydać podczas szycia maseczek ochronnych dla szpitali oraz osób, które ich potrzebują. Na tej liście są: włóknina medyczna, wigofil, materiał bawełniany, druciki, gumka krawiecka, nici. Z apelem o ich dostarczanie lub wpłaty na konto zwraca się do zabrzan Stowarzyszenie Otoczka, na co dzień wspierające najmłodszych pacjentów z chorobami onkologicznymi.

- O dostarczenie maseczek prosi nas wiele szpitali, również spoza Zabrza. Na razie 400 przekazaliśmy Klinicznemu nr 1, przy ulicy 3 Maja. Szyjemy kolejnych 4 tys. sztuk, bo na taką ilość wystarczy nam bawełny, podarowanej przez producenta z Łodzi. Liczmy jednak, że materiału będzie więcej. Pobyt jest ogromny, także dlatego, że bawełniane maseczki trzeba często zmieniać i prać – mówi Dorota Tucholska, prezes Stowarzyszenia Otoczka.

Osoby, które chciałyby pomóc w szyciu maseczek, potrzebne do ich wykonania produkty mogą dostarczać do pracowni: F.H.U Alexa ul. Jordana 2, 41-808 Zabrze lub Modern, ul. Franciszkańska 21, 41-800 Zabrze.

Akcję można również wesprzeć finansowo: BGŻ 59 1600 1462 1826 3869 4000 0001 tytułem: Darowizna POMOC