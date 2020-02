Szpital sprzedany!

Dawny budynek szpitala, przy ulicy Wyciska, od wielu lat egzystujący bez pacjentów i lekarzy ma nowego właściciela. Śląski Uniwersytet Medyczny po koniec ubiegłego roku, kolejny raz wystawił go na sprzedaż. Tym razem chyba z sukcesem. 3 mln zł i złotówkę netto zaoferował za niego zakład remontowo – budowlany z Rudy Śląskiej. Teraz potrzebna jest zgoda Prokuratorii Generalnej, by nieruchomość przeszła w prywatne ręce.

Uczelnia przejęła budynek od miasta w czerwcu 2005 r. Nie zapłaciła za niego ani grosza, bo była to darowizna. Zagospodarować go miał Szpital Kliniczny nr 1,należący, co oczywiste, do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Z tych planów nic nie wyszło, bo jak informuje uczelnia, usilne starania ówczesnego dyrektora placówki, przy ulicy 3 Maja nie przyniosły skutku. Mówiło się wtedy m.in. o utworzeniu w Zaborzu oddziału okulistyki, a także poradni stomatologicznej.

Po 6 latach od darowizny, władze uczelni zwróciły się do prezydent miasta o zatwierdzenie innego pomysłu na nieruchomość przy ulicy Wyciska – sprzedaż. Uzyskane z niej pieniądze miały zostać przekazane na inwestycje w Szpital Kliniczny nr 1 oraz Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, będący częścią uniwersytetu. W 2015 r. przeprowadzono podział geodezyjny terenu. Jego celem było wydzielenie nieruchomość z budynkiem.

Rozstrzygnięcie ostatniego przetargu (przeprowadzono go 10 grudnia ubiegłego roku) będzie prawomocne jest na transakcję zgodzi się Prokuratoria Generalna. Nieruchomość zachwalono potencjalnym nabywcom, informując, że do dyspozycji jest 6 tys. m. kw. powierzchni użytkowej, że główny budynek jest czterokondygnacyjny, a całość ogrodzona i dozorowana. Komplementowano również lokalizację, gwarantującą dobry dojazd, m.in. ze względu na sąsiedztwo DTŚ.

Zanim ŚUM otrzymał w darowiźnie budynek przy ulicy Wyciska, działał tam Szpital Miejski nr 1. Decyzja o jego zamknięciu wywołała protesty mieszkańców. Nie byli z niej też zadowoleni pracownicy placówki. Później, gdy nieruchomość stała opuszczona i niszczała, radni prezydent miasta do odebrania jej uczelni.

Teraz jednak najważniejsze pozostaje pytanie: czy rzeczywiście, zgodnie z deklaracjami z 2006 r. władze uczelni zainwestują pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w Szpital Kliniczny nr 1 i zabrzański wydział uczelni.