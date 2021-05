Szlak bosych stóp w SP 26 w Mikulczycach

Spacer rozpoczyna się wędrówką po grubych kawałkach kory, potem po rozgrzanych słońcem krągłych kamieniach, na kolejnych etapach stąpamy po dekoracyjnych zrębkach i po drewnianych balach, kończymy na szyszkach i żwirku. Każdy, kto chce wykonać ten spacer, musi spełnić jeden warunek – odbyć go na bosaka.

Tak prezentuje się szlak „Bosych stóp” – ścieżki sensorycznej, która powstała w 2017 r., w ogrodzie botanicznym Szkoły Podstawowej nr 26 im. Rodła w Mikulczycach. Inicjatorką projektu była Sylwia Kot, ówczesna nauczycielka biologii, a został on sfinansowany przez Urząd Miasta Zabrze, w ramach projektu „Ogrody – zielone pracownie”.

- Pomysł zrodził się z chęci uzupełnienia roli, jaką pełnił ogród w naszej szkole. Był to również czas, w którym coraz więcej dzieci miało kłopoty z nadpobudliwością, trudnościami w skupieniu, a nawet agresją. Ścieżka sensoryczna miała pomóc rozładować nagromadzone emocje, dać szansę na wyciszenie, przy jednoczesnym rozbudzaniu ciekawości światem, otaczającej nas natury, jej różnicami i pięknem – wyjaśnia Aleksandra Niedziela, nauczycielka przyrody i biologii w SP 26.

Zalety zabawy na ścieżce sensorycznej znane są powszechnie. Przede wszystkim jest to znakomita stymulacja zmysłów dziecka. – Chodzenie po tych różnorodnych podłożach poleca się szczególnie dzieciom z zaburzeniami integracji sensorycznej, jednak skorzystać na tym może każdy. Ważne jest, aby dziecko chodziło po niej boso, ponieważ na podeszwach stóp znajduje się naprawdę wiele receptorów dotykowych, te jednak na co dzień zakrywamy skarpetami i butami z grubą podeszwą. Bose stopy odbiorą więcej wrażeń czuciowych, a to wspomaga rozwój młodego mózgu. Korzystając ze ścieżki sensorycznej, dziecko uczy się, jakie doznania dotykowe są dla niego przyjemne, a co wywołuje dyskomfort. Dzięki temu zdobywa wiedzę o sobie i swoich preferencjach czuciowych – wyjaśnia Aleksandra Niedziela.

Przechadzanie się boso po ścieżce sensorycznej to również rodzaj masażu. -Poprosiliśmy uczennice klasy szóstej, które skończyły popołudniowe zajęcia SKS-u i właśnie relaksowały się w ogrodzie, o podzielenie się swoimi wrażeniami na temat spaceru po ścieżce “Bosych stóp”. Dziewczyny zgodnie podkreślały, że masaż był przyjemny, choć, jak przyznała Oliwia z klasy 6b, stąpanie po twardych szyszkach okazało się nie lada wyzwaniem. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 26 z przyjemnością korzystają ze ścieżki na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, przyrody lub biologii. Zazwyczaj ci, którzy bawią się tu po raz pierwszy, są zdziwieni, że takie mocne doznania można odczuwać stopami- relacjonuje Aleksandra Niedziela.