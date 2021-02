Szklarnia dla kaktusów i uczniów

Jedna nowoczesna szklarnia a razem z nią szereg nowych możliwości. Tak na planowaną budowę pomieszczeń dla kaktusów, sukulentów i roślin egzotycznych oraz przylegających do nich sal konferencyjnych patrzą w Miejskim Ogrodzie Botanicznym. Kiedy powstanie, z pewnością zachwyci wielu. Wystarczy spojrzeć na projekt.

- Otrzymaliśmy niespodziewany prezent gwiazdkowy. Tuż przed Bożym Narodzeniem dowiedzieliśmy się o inwestycji. Radość była ogromna. Szklarnia, która teraz mieści rośliny wymagające ciepła i odpowiedniej wilgotności, nie pozwala na ich odpowiednie eksponowanie. Brakuje nam miejsca, by w pełni pokazać ich urodę, ustawić w ciekawych aranżacjach. Obecną uważamy za zabytek, który nie ułatwia zwiedzania osobom niepełnosprawnym. Nowa szklarnia nie tylko radyklanie poprawi obecne warunki, ale da nam możliwości, których dotąd nie mieliśmy – mówi dr Agnieszka Zawisza – Raszka, dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego.

A te nowe możliwości to przede wszystkim szansa na przygotowanie szerszej i stałej oferty edukacyjnej. Do sal, połączonych z przestrzenią ekspozycyjną roślin, można będzie zapraszać uczniów, nie zważając na kaprysy pogody. – Dotąd, jeśli aura była niesprzyjająca, odwoływaliśmy plenerowa zajęcia. Żal był obustronny: nasz, bo lubimy dzieci i młodzież, uczniowie czuli się natomiast zawiedzeni. Kiedy będziemy dysponować pomieszczeniami edukacyjnymi, nasi goście wreszcie będą mogli skorzystać z pomocy naukowych, na przykład mikroskopów – dodaje dr Agnieszka Zawisza – Raszka.

Przed Ogrodem Botanicznym jest więc dobra przyszłość. Ta dalsza, w oczekiwaniu na realizację inwestycji i ta najbliższa, w oczekiwaniu na zabrzan. – Zmieniliśmy miejsce, w którym eksponowane są paprocie. Zamiast płaskiego terenu posadziliśmy je na podwyższonym, by wszystkie egzemplarze były widoczne. Liczymy też, że wiosną mieszkańcy chętnie podejmą wyzwanie, które dla nich przygotowaliśmy. Do każdego biletu będziemy dołączać broszury, z pytaniami dotyczącymi roślin i zwierząt, znajdującymi się u nas. Odpowiedzi na nie trzeba będzie znaleźć na tablicach, na ścieżkach edukacyjnych. Kto będzie miał komplet poprawnych, otrzyma upominek. W ten sposób chcemy uatrakcyjnić zwiedzanie oraz integrować pokolenia. By wziąć udział w zabawie, dzieci będą musiały skorzystać z pomocy dorosłych – mówi dyrektor.