Święty Mikołaj u małych pacjentów

Mikołaj o nikim nie zapomina. Szczególnie o grzecznych i chorych dzieciach, nawet jeśli na miejscu pojawia z jednodniowym opóźnieniem. Tak było 7 grudnia, w Śląskim Centrum Chorób Serca. Prezenty otrzymali najmłodsi pacjenci szpitala. Szczególne trafiły do trójki z nich: dwóch chłopców i dziewczynki, przypiętych do aparatury i czekających na przeczep serca. Na razie otrzymali to symboliczne, świadczące o dobroci innych. Teraz trzeba trzymać kciuki, by szybko pojawiła się szansa na pompujące krew.

- Chłopcy są rodzeństwem. Młodszy, 9 – letni Olaf trafił do nas 2 miesiące temu. W trybie pilnym wymagał mechanicznego wspomagania serca. Dwa tygodnie później dołączył do niego straszy o rok brat, Alan. Jego wada ujawniła się podczas zakażenia koronawirusem. W tej samej sytuacji, co chłopcy jest 10 – letnia Monika. By umilić tej trójce czas oczekiwania na transplantacje, spełniliśmy co do joty ich życzenia, zapisane w liście do świętego Mikołaja – mówi Bogumiła Król, koordynator transplantacji w ŚCCS, a 7 grudnia prawa ręka Biskupa z Miry.

Pacjentom i ekipie świętego Mikołaja towarzyszył Kryspin Bąk, 15 – latek, który dwa lata temu, 22 grudnia otrzymał nowe serce. Zanim to się stało, był przypięty do aparatury wspomagającej własne, chore 700 dni. W tym czasie przeszedł udar mózgu, był w śpiączce farmakologicznej, a później mierzył się ze żmudną rehabilitacją. 7 grudnia, w Zabrzu nastolatek był w świetnej formie. Zapowiedział, że w przyszłym roku będzie wyższy od pomocników świętego Mikołaja.

Mikołajkowe prezenty dla dziecięcych pacjentów zabrzańskiego szpitala to tradycja. Ich fundatorem jest Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca.