Święto pszczół

Jesteście pracowici jak pszczółki? Lubicie miód? No to dziś może świętować. 20 maja przypada Światowy Dzień Pszczół. Ustanowiono go 3 lata temu, w podziękowaniu dla owadów i z obawy o stan ich populacji.

W Polsce występuje blisko 500 gatunków pszczół. Najbardziej znana jest miodna. Zbierając nektar i pyłek kwiatów, będący jej pożywieniem, zapyla rośliny owadopylne. W ten sposób przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników i wytwarza cenne produkty: miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli.