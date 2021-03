Strażacy uratowali rodzinę z Zaborza

Groźny pożar wybuchł w sobotę po godz. 23.00 w jednym z mieszkań na czwartym piętrze w bloku przy ul. Korczoka na Zaborzu. Cudem nie doszło do tragedii.

Gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że z mieszkania udało się uciec dwójce dzieci. Ich 38-letnia mama była uwięziona przez ogień na balkonie, 42-letni ojciec stracił przytomność wewnątrz mieszkania. Strażacy po drabinie sprowadzili kobietę na ziemię. Inny zastęp dotarł do mężczyzny i udzielił mu pierwszej pomocy. Przewieziono go do szpitala.

Policja bada teraz przyczyny zaprószenia ognia w mieszkaniu.