Straż Graniczna szuka nowych funkcjonariuszy

Interesuje Cię praca w Straży Granicznej? To dobrze się składa. Właśnie trwa nabór do tej służby. Trwa nabór do służby w Śląskim Oddziale Straży Granicznej. W 2020 roku SG planuje przyjąć 25 nowych funkcjonariuszy. Będą oni pełnić służbę w Rudzie Śląskiej, Raciborzu, Bielsku – Białej, Katowicach – Pyrzowicach, Sosnowcu, Częstochowie oraz w Opolu. Już w najbliższą środę 15 stycznia w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej kandydaci do służby w Straży Granicznej będą mogli złożyć swoje dokumenty. Pełniąc służbę w Straży Granicznej można spróbować swoich sił w wielu dziedzinach. Można być specjalistą od spraw migracyjnych, fałszerstw dokumentów czy interwencji specjalnych. Funkcjonariusze biorą także udział w misjach zagranicznych, między innymi w Macedonii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji, Mołdawii, Albanii, we Włoszech, na Węgrzech. Tych wszystkich, którzy chcą służyć w nowoczesnej i stale rozwijającej się formacji SG zaprasza do składania dokumentów. Nabór będzie w Rudzie Śląskiej 15 stycznia w godzinach od 12.30 do 17.30. Adres: Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 11 a. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.slaski.strazgraniczna.pl<http://www.slaski.strazgraniczna.pl/> Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32/414-41-29, 32/414-42-74, 32/414-43-78.