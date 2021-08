Startuje Fest Festival!

Dziś startuje największy festiwal tego lata w Polsce -Fest Festival 2021. Na dziewięciu scenach wystąpią m.in.: Kygo, Alan Walker, Paul Kalkbrenner, James Bay, Mata, Aurora, Daria Zawiałow, Hania Rani, Kayah & Bregović, Krzysztof Zalewski, Princess Nokia, Purple Disco Machine i wielu innych.

W jednym z największych parków w Europie stanie dziewięć różnorodnych scen, gdzie zagrają zarówno gwiazdy pop, jak i wykonawcy reprezentujący światy alternatywy, rocka, hip-hopu czy muzyki elektronicznej. Będzie też masa atrakcji mi.in: wakepark, strefa fashion, strafa wellness, tatuażu, lot balonem warsztaty makramy czy piana party.

FEST Festival to m.in. elektronika na najwyższym poziomie. 4 oddzielne sceny: Krąg Taneczny by Smolna, Astral Stage, Raban Stage by 175 BPM i Eden Stage. Każda z nich reprezentuje odrębne, unikalne brzmienie. Krąg Taneczny odpowiada za techno, w Astral Stage królują bity w tempie powyżej 175 uderzeń na minutę, a na scenie Astral najlepszy drum’n’base.