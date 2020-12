Śmieciarka porysowała samochód?

Śmieciarka zarysowała samochód zabrzanki, zaparkowany PRZY ul. Żwirki i Wigury w Mikulczycach. Zdarzenie widzieli sąsiedzi. Mimo to firma twierdzi, że ich pojazdów w tym dniu tam nie było.

- Szkodę zauważyłam dopiero trzy dni później, gdy przed godz. 8 rano zawoziłam córeczkę do przedszkola. Uwagę moją zwrócił fakt, że prawe lusterko jest złożone. Sprawę zgłosiłam następnego dnia w komendzie zabrzańskiej policji, nie wiedząc jeszcze wtedy, kto jest sprawcą. Po kolejnych dwóch dniach spotkałam sąsiadkę, która powiadomiła mnie, że wie, kto jest sprawcą szkody, bo widziała zdarzenie. I to właśnie ona widziała, jak mój samochód został zahaczony przez śmieciarkę Alby. Kolejny raz pojechałam na komendę i zgłosiłam ten fakt, podając dane świadka i kontakt do niego. Udałam się też od razu do siedziby Alby, przy ul. Krasińskiego, aby poinformować ich o incydencie oraz porozmawiać o sposobie załatwienia problemu. Po kilku dniach pan z ALBY poprosił o opis zdarzenia, przesłanie zdjęć i wszystkich informacji, które posiadam – co też uczyniłam. Wiem, że nie skontaktował się ze świadkiem.

Kilka dni później zabrzanka dostała pismo. W imieniu firmy odpisał Tomasz Sokulski, zastępca dyrektora do spraw logistyki. Jego zdaniem w firmowym systemie monitorowania pojazdów nie stwierdzono, by jakikolwiek pojazd Alby znajdował się w tym czasie na tej ulicy. -Nie możemy ponosić odpowiedzialności za szkody tylko dlatego, że istnieje przypuszczenie spowodowania ich przez nasze służby. Jesteśmy zmuszeni odmówić uznania naszej odpowiedzialności za szkodę – napisał.

Zdaniem zabrzanki jest to nieprawda, bo zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów samochód w ten dzień odbierał tam odpady. Od zdarzenia umywają ręce miejscy urzędnicy. Ich zdaniem to sprawa między firmą, a mieszkańcem, w której UM nie jest stroną. Zabrzanka czeka na razie na zakończenie postępowania przez policję. Potem zamierza rozważyć skierowanie sprawy na drogę sądową