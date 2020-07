Śmieci taniej

Od pierwszego września zapłacimy mniej za śmieci. Nowa stawka, obowiązująca w drugim zleceniu z wolnej ręki wynosi 24,20 zł. Jego wykonawcą ponownie będzie FCC.

Obniżenie ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów to konsekwencja przetargu, który niedawno został rozstrzygnięty. Choć wygrała go inna firma, wrocławska Alba, to umowa nie została podpisana, bo FCC złożyła skargę na rozstrzygnięcie do Krajowej Izby Odwoławczej. Usługę trzeba było więc zlecić z wolnej ręki. I znów do końca września lub od rozstrzygnięcia KIO, będzie ją wykonywała FCC. Alba zrezygnowała, bo nie była w stanie ustawić swoich pojemników na odpady do 1 lipca.