Śląsk na razie bez koronawirusa

10 osób w województwie śląskim trafiło do szpitali z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, a ponad 350 kolejnych jest pod stałą obserwacją. Na oddziałach zakaźnych przygotowane są dodatkowe łóżka. Wojewoda Śląski wydał specjalne dyspozycje dla placówek medycznych na terenie Śląska i Zagłębia. W śląskich szpitalach na obserwacji przebywa 10 osób w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, a 368 osób objęto nadzorem epidemiologicznym – poinformowała PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. W szpitalach regionu w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa obowiązuje stan podwyższonej gotowości. „Obecnie pod nadzorem śląskich służb sanitarnych przebywa 368 osób, 10 zaś jest hospitalizowanych” – podała w sobotę Kucharzewska. „Na 35 podmiotów leczniczych z regionu został nałożony obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego” – dodała. Podkreśliła, że chodzi o zabezpieczenie spowodowane zagrożeniem pojawienia się koronawirusa na terenie województwa. Zgodnie z przepisami określone podmioty powinny w stanie podwyższonej gotowości przeprowadzić m.in.: alarmowanie personelu, przygotowanie całej jednostki lub wybranych oddziałów do przyjęcia chorych lub pacjentów z podejrzeniem wystąpienia symptomów wirusa, przygotowanie dodatkowych łóżek w wyznaczonych oddziałach lub tymczasową reorganizację w oddziałach, które mogą stanowić rezerwowe miejsce hospitalizacji, podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia w leki, środki medyczne, diagnostyczne, czy zapewnienie sprawnej łączności. „Musimy być przygotowani pod każdym względem, zwłaszcza pod kątem zabezpieczenia medycznego, dlatego podjęliśmy takie działania. Systematycznie spotykamy się ze służbami kryzysowymi i analizujemy sytuację” – zapewnił, cytowany przez Kucharzewską, wojewoda Jarosław Wieczorek. W Polsce dotąd nie potwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Rząd zapewnił, że jeśli pojawi się pierwszy przypadek choroby, opinia publiczna zostanie o tym niezwłocznie poinformowana.