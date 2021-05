Skazani w Eko Krainie

Funkcjonariusze i skazani z Zakładu Karnego w Zabrzu wzięli udział w akcji ekologicznej Eko Kraina 2021: Woda. Kilka worków po brzegi wypełnionych plastikowymi nakrętkami, szyjkami i denkami z butelek funkcjonariusze zawieźli do tarnogórskiego centrum kultury. Z zebranego plastiku powstanie instalacja Wielkiej Rafy Koralowej.

Każdego roku do mórz i oceanów trafia ponad 10 milionów ton plastiku. I co roku są one przyczyną śmierci ponad miliona ptaków i 100 tys. morskich ssaków. By to zmienić, ważna jest edukacja ekologiczna.

Skazani już podczas odbywania kary mogą zmieniać swoje przyzwyczajenia i nawyki. Funkcjonariusze przez cały rok prowadzą różne prelekcje i programy zwiększające świadomość ekologiczną skazanych. Oprócz samej wiedzy na temat ochrony środowiska ważna jest również praktyka. W związku z tym kadra penitencjarna zachęca skazanych do codziennej segregacji śmieci, recyklingu – czyli ponownego wykorzystywania ,,śmieci” np. do tworzenia ozdób, szycia ekotoreb na zakupy oraz udziału w różnych akcjach ekologicznych. W ten sposób uświadamiamy im, że dbając o środowisko dbają także o swoje zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich – podkreśla por. Katarzyna Jabłońska, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.