Serenada w Śląskim Centrum Chorób Serca

Mamy to! Śląskie Centrum Chorób Serca, również dzięki Wam, Czytelnicy Nowin Zabrzańskich, otrzyma kąciki zabaw dla najmłodszych pacjentów. To efekt internetowego głosowania, w ramach akcji Serenada dla Dzieci. Zabrzański szpital zajął w nim 3 miejsce.

Na Śląskie Centrum Chorób Serca oddano ponad 18 tys. głosów. Ten wynik to prawdziwy sukces, biorąc pod uwagę, że do akcji zgłoszono ponad 250 placówek z całej Polski, a do internetowej rywalizacji stanęło 20. Najwięcej głosów zdobył szpital w Łukowie – prawie 29 tys.

Serenada dla Dzieci to akcja Spółdzielczej Mleczarni Spomlek, w ramach której firma tworzy i wyposaża kąciki zabaw dla dzieci w przychodniach zdrowia i szpitalach w całej Polsce. Do tej pory powstało ich 17 takich kącików, a w wyniku tegorocznej edycji będzie 5 kolejnych oraz specjalny w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.